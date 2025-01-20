Владимир Крикунов: «У СКА хватает квалифицированного народа, чтобы побороться за Кубок Гагарина. Состав по потенциалу – первая команда в КХЛ. Первый раунд пройдут без сенсаций, думаю»

Владимир Крикунов поделился мыслями относительно игры СКА в сезоне КХЛ.

Команда Романа Ротенберга находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции.

– СКА при своих проблемах остается претендентом на Кубок Гагарина?

– Конечно, там четыре очка от второго места. Что там такого? Сейчас это место не так важно.

Для СКА, по крайней мере, уж точно. Они могут и с восьмого места начинать в плей-офф.

– Будут ли команды стараться избежать встречи с армейцами в первом раунде?

– Наверное. СКА – такая команда, которая может любого обыграть. У армейцев хороший состав.

Единственное – вратарская позиция, на ней играют молодые ребята без опыта. В остальном у них хватает квалифицированного народа, чтобы даже побороться за Кубок Гагарина.

– Кто самый удобный соперник для СКА из первой семерки Западной конференции?

– Кого СКА обыграл четыре раза, тот и удобный. Если армейцы соберутся, то им будет без разницы с кем играть.

У них состав по своему потенциалу – это первая команда в лиге. Первый тур, думаю, пройдет для СКА без всяких сенсаций, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.