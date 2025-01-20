Владимир Крикунов: «У СКА хватает квалифицированного народа, чтобы побороться за Кубок Гагарина. Состав по потенциалу – первая команда в КХЛ. Первый раунд пройдут без сенсаций, думаю»
Команда Романа Ротенберга находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции.
– СКА при своих проблемах остается претендентом на Кубок Гагарина?
– Конечно, там четыре очка от второго места. Что там такого? Сейчас это место не так важно.
Для СКА, по крайней мере, уж точно. Они могут и с восьмого места начинать в плей-офф.
– Будут ли команды стараться избежать встречи с армейцами в первом раунде?
– Наверное. СКА – такая команда, которая может любого обыграть. У армейцев хороший состав.
Единственное – вратарская позиция, на ней играют молодые ребята без опыта. В остальном у них хватает квалифицированного народа, чтобы даже побороться за Кубок Гагарина.
– Кто самый удобный соперник для СКА из первой семерки Западной конференции?
– Кого СКА обыграл четыре раза, тот и удобный. Если армейцы соберутся, то им будет без разницы с кем играть.
У них состав по своему потенциалу – это первая команда в лиге. Первый тур, думаю, пройдет для СКА без всяких сенсаций, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий