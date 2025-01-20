Де Лео стал игроком «Милуоки» – клуб АХЛ забрал его с уэйвера после перехода в «Шарлотт». По ходу сезона контракты с форвардом расторгли «Барыс» и «Цюрих»
Чейс Де Лео стал игроком «Милуоки» – фарм-клуба «Нэшвилла» в АХЛ.
29-летний американец изначально подписал контракт с другим клубом АХЛ – «Шарлотт Чекерс» (фармом «Флориды»).
Но игроку нужно было пройти обязательную процедуру уэйвера (драфта отказов), так как он начал сезон не в Северной Америке. В итоге «Эдмиралс» забрали его.
По ходу текущего сезона Де Лео подписывал контракты с «Барысом» (расторгнут через 1,5 месяца, 9 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и 0+0) и «Цюрихом» (расторгнут через месяц, 4 игры в швейцарской лиге и 0+0).
За карьеру форвард провел 7 игр в НХЛ и 494 в АХЛ (349 очков, 135+214).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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