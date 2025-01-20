Де Лео стал игроком «Милуоки» – клуб АХЛ забрал его с уэйвера после перехода в «Шарлотт». По ходу сезона контракты с форвардом расторгли «Барыс» и «Цюрих»

Чейс Де Лео стал игроком «Милуоки» – фарм-клуба «Нэшвилла» в АХЛ.

29-летний американец изначально подписал контракт с другим клубом АХЛ – «Шарлотт Чекерс» (фармом «Флориды»).

Но игроку нужно было пройти обязательную процедуру уэйвера (драфта отказов), так как он начал сезон не в Северной Америке. В итоге «Эдмиралс» забрали его.

По ходу текущего сезона Де Лео подписывал контракты с «Барысом » (расторгнут через 1,5 месяца, 9 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и 0+0) и «Цюрихом » (расторгнут через месяц, 4 игры в швейцарской лиге и 0+0).

За карьеру форвард провел 7 игр в НХЛ и 494 в АХЛ (349 очков, 135+214).