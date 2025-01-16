«Вашингтон» провел предварительные переговоры с Томпсоном и Линдгреном. Клуб считает, что продление одного из вратарей сейчас может негативно сказаться на атмосфере в раздевалке

«Вашингтон» ведет переговоры с вратарями команды о новых договорах.

Действующие соглашение голкипера Логана Томпсона (зарплата – 766 тысяч долларов) и Чарли Линдгрена (зарплата – 1,1 миллиона долларов) истекают после завершения нынешнего сезона, затем они могут стать неограниченно свободными агентами.

Инсайдер Пьер ЛеБрюн сообщил, что «Кэпиталс» провели предварительные переговоры с вратарями о новых контрактах.

«Думаю, что руководство «Вашингтона » обеспокоено тем, что если они сейчас продлят контракт с одним вратарем, а другого нет, это может негативно сказаться на раздевалке.

Клуб продолжит переговоры с агентами по обоим вратарям, и я предполагаю, что они в конечном итоге подпишут по крайней мере одного из них, но пока что они подходят к этому очень осторожно», – написал ЛеБрюн.

В этом сезоне Томпсон провел 24 матча в чемпионате, одержал 19 побед, пропуская в среднем 2,23 шайбы и отражая 92,1% бросков.

Линдгрен сыграл 21 матч, одержал 10 побед, пропуская в среднем 2,65 шайбы и отражая 90% бросков.