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«Монреаль» выиграл 9 из 11 последних матчей и отстает на один балл от зоны плей-офф на Востоке

«Монреаль» выиграл третий матч подряд в НХЛ.

Команда тренера Мартена Сен-Луи обыграла «Вашингтон» (3:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Канадский клуб одержал 9 побед в 11 последних матчах в чемпионате. На этом отрезке команда уступила только «Коламбусу» (4:5) и «Чикаго» (2:4).

«Канадиенс» набрали 43 балла в 41 матче и находится на 10-м месте в таблице Восточной конференции. Команда отстает на один балл от зоны плей-офф.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoМонреаль
logoНХЛ
logoВашингтон
logoМартен Сен-Луи
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