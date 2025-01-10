«Нью-Джерси» интересуется форвардом «Монреаля» Эвансом. Он набрал 23 очка в 40 матчах сезона НХЛ
Джейк Эванс может перейти в «Нью-Джерси» из «Монреаля».
«Нью-Джерси» входит в число клубов, которые проявляют интерес к нападающему канадского клуба.
Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 1,7 миллиона долларов в год рассчитано до конца этого сезона.
В текущем регулярном чемпионате Джейк Эванс набрал 23 (10+13) очка при полезности «плюс 7» в 40 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
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