Ахо – 3-й хоккеист в истории «Каролины» с 600 очками в НХЛ. У Стаала 775 баллов, у Фрэнсиса – 1175

Себастьян Ахо набрал 600 очков в НХЛ.

Нападающий «Каролины» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга » (4:3 ОТ).

Таким образом, финский хоккеист достиг отметки в 600 набранных баллов в лиге. На его счету 267 голов и 333 передачи в 638 матчах в регулярках.

Себастьян Ахо стал третьим хоккеистом в истории клуба с 600 очками. Такое же достижение есть в активе Эрика Стаала (775 очков, 909 матчей) и Рона Фрэнсиса (1175 очков, 1186 матчей).

В этом сезоне Ахо набрал 43 (13+30) очка в 40 матчах чемпионата.