Максим Рыбин: «СКА нужна стабильность! С таким бюджетом обязаны бороться за трофей. Надо искать вратарей, чехарда происходит: пропустили на первой минуте – сразу снимают»
Команда под руководством Романа Ротенберга находится на пятой позиции в таблице Западной конференции.
– СКА – хорошая команда с топовыми игроками. Правда, коллектив Ротенберга немножко лихорадит.
Надо убрать бреши в обороне, потому что их, на мой взгляд, слишком много. Команда пропускает много и легко. Да, ребята способны и забить немало, но чересчур легко пропускают.
Надо искать вратарей. Какая-то чехарда с вратарями происходит: если пропустили на первой минуте – его сразу снимают.
Конечно, это не моя компетенция, я всего лишь рассуждаю в качестве болельщика, некоего эксперта. СКА сейчас нужна стабильность!
Наверное, в таком духе, которую сейчас обрел ЦСКА. Коллектив Воробьева тоже лихорадило, говорили про отставку главного тренера, а сейчас они идут в тройке и выдали очень впечатляющую серию из побед.
– Перспективы в борьбе за Кубок Гагарина?
– Абсолютно точно есть! С таким бюджетом и игроками не только должны, а обязаны бороться за трофей, – сказал Максим Рыбин.
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