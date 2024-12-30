Максим Рыбин: «СКА нужна стабильность! С таким бюджетом обязаны бороться за трофей. Надо искать вратарей, чехарда происходит: пропустили на первой минуте – сразу снимают»

Максим Рыбин заявил, что СКА необходимо обрести стабильную игру.

Команда под руководством Романа Ротенберга находится на пятой позиции в таблице Западной конференции.

– СКА – хорошая команда с топовыми игроками. Правда, коллектив Ротенберга немножко лихорадит.

Надо убрать бреши в обороне, потому что их, на мой взгляд, слишком много. Команда пропускает много и легко. Да, ребята способны и забить немало, но чересчур легко пропускают.

Надо искать вратарей. Какая-то чехарда с вратарями происходит: если пропустили на первой минуте – его сразу снимают.

Конечно, это не моя компетенция, я всего лишь рассуждаю в качестве болельщика, некоего эксперта. СКА сейчас нужна стабильность!

Наверное, в таком духе, которую сейчас обрел ЦСКА. Коллектив Воробьева тоже лихорадило, говорили про отставку главного тренера, а сейчас они идут в тройке и выдали очень впечатляющую серию из побед.

– Перспективы в борьбе за Кубок Гагарина?

– Абсолютно точно есть! С таким бюджетом и игроками не только должны, а обязаны бороться за трофей, – сказал Максим Рыбин.