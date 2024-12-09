Форвард «Авангарда» Маклауд прибыл в Омск: «Очень рад. Знаю, что здесь отличная организация и одни из лучших болельщиков в КХЛ»

Канадский форвард «Авангарда» Майкл Маклауд прибыл в Омск.

«Очень рад быть здесь. Я знаю, что здесь отличная организация, у «Авангарда» одни из самых лучших болельщиков в лиге. Это, пожалуй, лучшая команда, против которой я играл за 16 матчей в КХЛ.

Я двусторонний игрок, люблю играть в нападении и отрабатывать в обороне, выходить на лед в разных ситуациях.

Уверен, что мы быстро найдем общий язык с ребятами в команде. Хорошо, что я приехал сюда в паузе, будет время на адаптацию в команде», – сообщил Маклауд.

Экс-форвард «Нью-Джерси» начал текущий сезон в «Барысе» (16 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ и 6 очков, 3+3). Он покинул команду 18 октября.

О подписании им контракта с омским клубом стало известно 19 ноября.

Напомним, что Маклауд – один из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и еще четыре его партнера по той команде. В следующем году ему предстоит участвовать в судебных слушаниях по этому делу.