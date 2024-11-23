Строительная готовность новой арены «Торпедо» достигла 75%. Об этом сообщил Губернатор Нижегородской области

Глеб Никитин рассказал о ходе строительства новой арены «Торпедо».

«Строительная готовность нашего ледового дворца на Стрелке достигла 75%.

Сейчас строители сосредоточены на подготовке оснований ледовых полей, на фасадных работах (слой утеплителя смонтирован на 40%) и благоустройстве территории.

Параллельно прокладываются инженерные сети, ведется монтаж перегородок, отделка некоторых помещений», – написал Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.