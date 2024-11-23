Строительная готовность новой арены «Торпедо» достигла 75%. Об этом сообщил Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин рассказал о ходе строительства новой арены «Торпедо».
«Строительная готовность нашего ледового дворца на Стрелке достигла 75%.
Сейчас строители сосредоточены на подготовке оснований ледовых полей, на фасадных работах (слой утеплителя смонтирован на 40%) и благоустройстве территории.
Параллельно прокладываются инженерные сети, ведется монтаж перегородок, отделка некоторых помещений», – написал Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Глеба Никитина
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