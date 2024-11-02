Элерс сделал 5-й хет-трик в НХЛ и установил новый рекорд для игроков из Дании, обогнав Бедкера

Николай Элерс сделал 5-й хет-трик в НХЛ – новый рекорд для игроков из Дании.

Форвард «Виннипега » набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом » (6:2).

В активе 28-летнего игрока из Дании стало 15 (7+8) очков в 10 играх при полезности «+10».

Матч с 3+ шайбами стал для него 5-м за карьеру в рамках регулярок. Это новый датский рекорд в лиге. Элерс обошел Миккеля Бедкера с 4 хет-триками.