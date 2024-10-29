«Установка «Ак Барса» – навязывать свой хоккей с первых смен: чем больше мы контролируем шайбу, чем меньше соперник создает». Гатиятулин после 4:1 с «Металлургом»
Казанский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:1.
«Хорошая игра, много активно действовали в зоне атаки, внимательно – в зоне обороны. Понимали, что соперник будет пытаться переломить неудачную серию. Для нас было важно посмотреть, как будем выглядеть в этой ситуации.
Ребята – молодцы, справились, сыграли по заданию. Хотелось бы отметить аншлаг на домашнем матче и поблагодарить болельщиков. Ждали, что соперник начнет активно – важно было не допустить провалов. Да, были броски [по воротам «Ак Барса»], но надежная игра Амира [Мифтахова] дала нам уверенность.
Наша установка – навязывать свой хоккей с первых смен: чем больше мы контролируем шайбу, чем меньше соперник создает. Перед третьим периодом сказали ребятам, как нужно сыграть, они нас услышали и довели матч до победы.
Прогресс Галимова? Знали его сильные качества. Важно было найти сочетания, хоккей – командный вид спорта. Говорили с ним перед началом сезона – я высказал свои пожелания, он меня услышал. Только рад за него, что у него получается. У всех ребят, включая опытных, есть потенциал, все они могут прибавить. У нас есть возможность дать им попробовать новые роли, через которые они могут выйти на уровень выше, – сказал Гатиятулин.
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