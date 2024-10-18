Чинахов забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче против «Баффало». У него 6 очков и «+5» в 4 играх

Егор Чинахов забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало».

Форвард «Коламбуса » открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (6:4).

В активе 23-летнего россиянина стало 6 (2+4) очков в 4 играх в текущем сезоне при полезности «+5».

Сегодня Чинахов (19:48, 3:19 – в большинстве, «+1») 2 раза бросил в створ и 1 раз мимо.