Чинахов забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче против «Баффало». У него 6 очков и «+5» в 4 играх
Егор Чинахов забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Баффало».
Форвард «Коламбуса» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (6:4).
В активе 23-летнего россиянина стало 6 (2+4) очков в 4 играх в текущем сезоне при полезности «+5».
Сегодня Чинахов (19:48, 3:19 – в большинстве, «+1») 2 раза бросил в створ и 1 раз мимо.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости