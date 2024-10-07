Вратарь «Айлендерс» Сорокин должен быть готов к старту сезона НХЛ. Об этом заявил генменеджер Ламорелло

Илья Сорокин должен быть готов к началу сезона НХЛ.

Об этом рассказал генеральный менеджер «Айлендерс » Лу Ламорелло.

Напомним, что в середине сентября стало известно, что Илья Сорокин перенес операцию на спине. Российский вратарь начал работу на льду по ходу тренировочного лагеря, но не провел ни одного матча на предсезонке.

«Когда он будет готов, то будет готов. Думаю, что процесс [восстановления] был именно таким, как мы и рассчитывали.

Если вы хотите сказать, что мы продлили сроки его восстановления, то мы сделали то, что нужно было сделать, чтобы убедиться, что он готов на все 100 процентов», – сказал Лу Ламорелло .