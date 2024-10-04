Экс-вратарь «Химика» Червяков о договорных матчах в СССР: «Все этим баловались, даже ЦСКА! Про одну их игру точно знаю – с киевским «Соколом», которому дали загранпоездку»
– Когда я из ЦСКА перешел в Воскресенск (в сезоне-1988/89 – Спортс’‘), мы должны были становиться чемпионами. Это без вопросов.
– Что ж не стали?
– Ума не хватило Владимиру Филипповичу (Васильеву, главному тренеру воскресенцев – Спортс’‘).
– Это многое объясняет. Но не все.
– Пошла звездная болезнь. В «Химике» четыре звена – и все. В «Динамо» шесть звеньев, в ЦСКА тоже. А у нас кто-то заболеет – сразу сказывается на игре. Одним составом херачили весь сезон.
– Вы же прилично оторвались от ЦСКА?
– На восемь очков - при двух за победу! ЦСКА, кстати, тоже обыграли! Нам оставалось три игры до новогодней паузы - «Динамо» Рига, ярославское «Торпедо» и СКА Ленинград. Все три команды внизу. Обыгрывай каждую! А мы что? 2:2 сыграли в Ленинграде, 4:4 в Риге. Ярославлю вообще проиграли. За три матча все растеряли. Уже четыре очка отрыва. Это совсем другое дело. Вот что надо было сделать в этот момент?
– Я догадываюсь. Но промолчу.
– А я скажу – прикупить пару-тройку игр. Все этим баловались, даже ЦСКА! Помните сезон, когда они отставали от «Динамо» на 11 очков, а потом догнал? Думаете, ЦСКА чисто у всех выигрывал?
– Думал до этой минуты.
– Я знаю про один матч точно – договорились. Мне участник этой игры все рассказал. Перед третьим периодом ЦСКА проигрывает 1:3. В конечном счете побеждает 5:3. Потому что в перерыве случился разговор. После него Богданов (тренер киевлян – Спортс’‘) сразу поехал со второй сборной, ряд игроков отправились в первую, а команда «Сокол» получила заграничную поездку.
– Вопрос решился за 15 минут перерыва?
– Совершенно верно. Вот люди умели! – сказал бывший вратарь «Химика».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий