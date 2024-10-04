Экс-вратарь «Химика» Червяков о договорных матчах в СССР: «Все этим баловались, даже ЦСКА! Про одну их игру точно знаю – с киевским «Соколом», которому дали загранпоездку»

Алексей Червяков заявил, что ЦСКА покупал матчи в чемпионате СССР по хоккею.

– Когда я из ЦСКА перешел в Воскресенск (в сезоне-1988/89 – Спортс’‘), мы должны были становиться чемпионами. Это без вопросов.

– Что ж не стали?

– Ума не хватило Владимиру Филипповичу (Васильеву , главному тренеру воскресенцев – Спортс’‘).

– Это многое объясняет. Но не все.

– Пошла звездная болезнь. В «Химике» четыре звена – и все. В «Динамо» шесть звеньев, в ЦСКА тоже. А у нас кто-то заболеет – сразу сказывается на игре. Одним составом херачили весь сезон.

– Вы же прилично оторвались от ЦСКА?

– На восемь очков - при двух за победу! ЦСКА, кстати, тоже обыграли! Нам оставалось три игры до новогодней паузы - «Динамо » Рига, ярославское «Торпедо» и СКА Ленинград. Все три команды внизу. Обыгрывай каждую! А мы что? 2:2 сыграли в Ленинграде, 4:4 в Риге. Ярославлю вообще проиграли. За три матча все растеряли. Уже четыре очка отрыва. Это совсем другое дело. Вот что надо было сделать в этот момент?

– Я догадываюсь. Но промолчу.

– А я скажу – прикупить пару-тройку игр. Все этим баловались, даже ЦСКА! Помните сезон, когда они отставали от «Динамо» на 11 очков, а потом догнал? Думаете, ЦСКА чисто у всех выигрывал?

– Думал до этой минуты.

– Я знаю про один матч точно – договорились. Мне участник этой игры все рассказал. Перед третьим периодом ЦСКА проигрывает 1:3. В конечном счете побеждает 5:3. Потому что в перерыве случился разговор. После него Богданов (тренер киевлян – Спортс’‘) сразу поехал со второй сборной, ряд игроков отправились в первую, а команда «Сокол » получила заграничную поездку.

– Вопрос решился за 15 минут перерыва?

– Совершенно верно. Вот люди умели! – сказал бывший вратарь «Химика».