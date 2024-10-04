  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Экс-вратарь «Химика» Червяков о договорных матчах в СССР: «Все этим баловались, даже ЦСКА! Про одну их игру точно знаю – с киевским «Соколом», которому дали загранпоездку»
0

Экс-вратарь «Химика» Червяков о договорных матчах в СССР: «Все этим баловались, даже ЦСКА! Про одну их игру точно знаю – с киевским «Соколом», которому дали загранпоездку»

Алексей Червяков заявил, что ЦСКА покупал матчи в чемпионате СССР по хоккею.

– Когда я из ЦСКА перешел в Воскресенск (в сезоне-1988/89 – Спортс’‘), мы должны были становиться чемпионами. Это без вопросов.

– Что ж не стали?

– Ума не хватило Владимиру Филипповичу (Васильеву, главному тренеру воскресенцев – Спортс’‘).

– Это многое объясняет. Но не все.

– Пошла звездная болезнь. В «Химике» четыре звена – и все. В «Динамо» шесть звеньев, в ЦСКА тоже. А у нас кто-то заболеет – сразу сказывается на игре. Одним составом херачили весь сезон.

– Вы же прилично оторвались от ЦСКА?

– На восемь очков - при двух за победу! ЦСКА, кстати, тоже обыграли! Нам оставалось три игры до новогодней паузы - «Динамо» Рига, ярославское «Торпедо» и СКА Ленинград. Все три команды внизу. Обыгрывай каждую! А мы что? 2:2 сыграли в Ленинграде, 4:4 в Риге. Ярославлю вообще проиграли. За три матча все растеряли. Уже четыре очка отрыва. Это совсем другое дело. Вот что надо было сделать в этот момент?

– Я догадываюсь. Но промолчу.

– А я скажу – прикупить пару-тройку игр. Все этим баловались, даже ЦСКА! Помните сезон, когда они отставали от «Динамо» на 11 очков, а потом догнал? Думаете, ЦСКА чисто у всех выигрывал?

– Думал до этой минуты.

– Я знаю про один матч точно – договорились. Мне участник этой игры все рассказал. Перед третьим периодом ЦСКА проигрывает 1:3. В конечном счете побеждает 5:3. Потому что в перерыве случился разговор. После него Богданов (тренер киевлян – Спортс’‘) сразу поехал со второй сборной, ряд игроков отправились в первую, а команда «Сокол» получила заграничную поездку.

– Вопрос решился за 15 минут перерыва?

– Совершенно верно. Вот люди умели! – сказал бывший вратарь «Химика».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoСКА
logoСокол Киев
logoДинамо Рига
Владимир Васильев
logoДинамо Москва
чемпионат СССР
договорные матчи
Химик Воскресенск (до 2015 года)
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ФХР будет сотрудничать с Сербской хоккейной ассоциацией и ХК «Црвена Звезда»: «Очень рады, что братьям-сербам интересен победный опыт отечественного хоккея»
9 минут назад
Ротенберг о матче сборных России и легионеров из Северной Америки: «Идея замечательная, можно рассмотреть 3 на 3. Если сделать шоу, все будут счастливы»
14сегодня, 05:58
Квартальнов об удалениях Шипачева в матче со СКА: «Он подвел команду, когда нам нужно было переламывать. В запас? Все может быть»
11сегодня, 05:45
НХЛ стартует! «Баффало» и «Нью-Джерси» откроют сезон в Праге
15сегодня, 05:20
КХЛ. «Ак Барс» примет «Амур»
6сегодня, 05:10
Ротенберг о том, что фаны минского «Динамо» освистали его: «Есть такой Неуловимый Джо – знаете, почему Неуловимый? Он никому не нужен. Я благодарен болельщикам за эмоции»
33сегодня, 04:48
Выставочные матчи НХЛ. «Филадельфия» без Мичкова одолела «Нью-Джерси», «Коламбус» проиграл «Питтсбургу», «Детройт» уступил «Торонто»
8сегодня, 04:30
Воронков получил травму верхней части тела в выставочном матче с «Питтсбургом». Он провел только 1 смену
1сегодня, 03:35
Контракт Ленера не будет учитываться в платежке «Вегаса» на сезон-2024/25. Вратарь с кэпхитом 5 млн долларов не играет с 2022 года
5сегодня, 03:20
«Калгари» подписал Тайсона Бэрри на год и 1,25 млн долларов. Защитник был интересен «Салавату»
4сегодня, 03:05
Ко всем новостям
Последние новости
Разин о Скотте Уилсоне: «Менять его «Металлург» пока не собирается. Было предложение, но сейчас у него микротравма. Раскочегарится, надеемся»
129 минут назад
Яковлев о 7:0 с ЦСКА: «Сегодня «Металлург» прорвало, многое получилось. Здорово, что много забили, эта уверенность нам пригодится»
54 минуты назад
Плющев о Звягине и неудачах «Авангарда»: «Надо обращаться к тем, кто рекомендовал тренера вратарей на пост главного. Совсем неудивительно, что клуб так начал сезон»
2сегодня, 05:30
Якубов о «Металлурге»: «После 7:0 с ЦСКА уже трудно говорить о каких-то синдромах. Этот матч дал команде кислорода, определенная веха в сезоне»
1сегодня, 04:58
«Чикаго» отправил Корчински и Назара в АХЛ. Клуб считает, что игра за «Рокфорд» поможет прогрессу 7-го и 13-го номеров драфта НХЛ-2022
1сегодня, 04:35
Дадонов забил за «Даллас» на предсезонке НХЛ – «Сент-Луису»
1сегодня, 04:20Видео
Каменев о 0:7 от «Металлурга»: «Удаления сломали игру ЦСКА. Драться нужно было раньше. Перед выходом на 3-й период с Джонсоном договорились – уважаю его за это»
4сегодня, 03:50
Бенуа Гру: «КХЛ – хорошая лига, наслаждаюсь каждым днем здесь. Отметил, что пробки в Москве – это следующий уровень по сравнению с Нью-Йорком»
12вчера, 22:01
Ротенберг о Демидове: «В СКА он развивается, тренируется с великими мастерами – многие провели сотни матчей в НХЛ, выигрывали Кубок Стэнли, Олимпиаду. Ивану есть чему поучиться»
9вчера, 21:51
Кудашов об 1:4 с «Трактором»: «У «Динамо» большая проблем с тем, чтобы забивать голы. Важна психология, когда команда верит, хочет, и гол все равно надо заслужить»
6вчера, 21:34