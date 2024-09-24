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«Колорадо» продлил Логана О’Коннора на 6 лет с кэпхитом 2,5 млн долларов

«Колорадо» продлил форварда Логана О’Коннора на 6 лет.

Средняя годовая зарплата (кэпхит) 28-летнего игрока составит 2,5 миллиона долларов. 

Новое соглашение вступит в силу с сезона-2025/26. В сезоне-2024/25 будет действовать текущий контракт с кэпхитом 1,05 млн долларов.

Канадец выступает за клуб с сезона-2018/19. Он не был задрафтован клубами НХЛ и подписал контракт с «Эвеланш» после трех сезонов в команде университета Денвера в NCAA.

В общей сложности О’Коннор провел 263 игры в регулярных чемпионатах лиги и набрал 82 (35+47) очка при полезности «+38» и 6 голах в меньшинстве.

В плей-офф у него 31 игра и 5 (1+4) баллов. В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли вмеcте с командой. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Колорадо»
logoКолорадо
logoНХЛ
logoЛоган О'Коннор
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