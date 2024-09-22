Силаев о силовой борьбе: «Работаю в зале над физикой, чтобы все удары держать. Чтобы не я от людей, а они от меня отлетали. Как от Яшкина, например»
«Сложно сказать, почему такой рваный матч получился. Владислав Фирстов забил быстрые два гола… Возможно наши удаления подвели, потеряли концентрацию. Не хватает стабильности. Будем работать. Мало слов, много эмоций.
Впереди длинный сезон, есть время реабилитироваться. Не считаю, что я стал больше концентрироваться на оборонительных действиях. Тренерский штаб просит меня подключаться к атаке, и я это делаю и моменты есть. Но бывает, что бывают периоды, когда шайба не доходит до защитника в зоне атаки. Но и блокированные броски важны, и силовая борьба.
Работаю сейчас в зале над своим физическим состоянием, чтобы все удары держать, чтобы не я от людей, а они от меня отлетали, как, например, от Дмитрия Яшкина», – сказал 18-летний защитник «Торпедо» после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (3:4).
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