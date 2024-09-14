Чибриков забил за «Виннипег» в матче турнира новичков с «Калгари». Белорус Кузьмин принес «Джетс» победу в овертайме

Никита Чибриков забил за «Виннипег» в матче турнира новичков с «Калгари».

«Джетс» обыграли «Флэймс» (4:3 ОТ) в первом матче Young Stars Classic в Пентиктоне. Россиянин открыл счет в первом периоде.

Автором победной шайбы в овертайме стал 21-летний белорусский защитник Дмитрий Кузьмин . В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Манитобу» в АХЛ и набрал 3 (1+2) очка. Также у него 9 (2+7) баллов в 24 играх за «Норфолк» в ECHL.

21-летний Чибриков в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ и забил гол в единственном матче в регулярке. В 70 играх в АХЛ на его счету было 47 (17+30) очков.