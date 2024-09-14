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  • Чибриков забил за «Виннипег» в матче турнира новичков с «Калгари». Белорус Кузьмин принес «Джетс» победу в овертайме
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Чибриков забил за «Виннипег» в матче турнира новичков с «Калгари». Белорус Кузьмин принес «Джетс» победу в овертайме

Никита Чибриков забил за «Виннипег» в матче турнира новичков с «Калгари».

«Джетс» обыграли «Флэймс» (4:3 ОТ) в первом матче Young Stars Classic в Пентиктоне. Россиянин открыл счет в первом периоде. 

Автором победной шайбы в овертайме стал 21-летний белорусский защитник Дмитрий Кузьмин. В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей за «Манитобу» в АХЛ и набрал 3 (1+2) очка. Также у него 9 (2+7) баллов в 24 играх за «Норфолк» в ECHL.

21-летний Чибриков в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ и забил гол в единственном матче в регулярке. В 70 играх в АХЛ на его счету было 47 (17+30) очков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Виннипега»
logoКалгари
logoНХЛ
logoАХЛ
logoМанитоба
logoВиннипег
Rookie Tournament
logoДмитрий Кузьмин
logoНикита Чибриков
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