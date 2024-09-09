Форвард «Салавата» Ефремов о «Тракторе» при Гру: «Весной они могли откатиться, а сейчас играют активно, в североамериканский хоккей»
«Салават Юлаев» обыграл челябинцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 2:1 Б.
«Непростой матч, как будто вернулись в прошедший плей-офф. Игра кость в кость, обоюдоострая, думаю, это хороший задел на будущее.
«Трактор» играет более активно, весной они могли откатиться, а сейчас они больше играют в североамериканский хоккей. Поэтому мы почувствовали отличие. Скорости уже хорошие, борьба, видно, что это уже регулярный чемпионат, а не предсезонка.
Пока есть ошибки и недоработки, по второй половине двух матчей где-то отдаем инициативу. Надо это улучшать, исправлять.
Задача звена не изменилась – играть больше в атаке, где-то нейтрализовать, когда меньшинство и строгая игра в обороне против лидеров команд. Делать все необходимое, чтобы тренеры на нас рассчитывали», – сказал форвард уфимского клуба.
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