Форвард «Салавата» Ефремов о «Тракторе» при Гру: «Весной они могли откатиться, а сейчас играют активно, в североамериканский хоккей»

Владислав Ефремов отметил изменения в игре «Трактора» при Бенуа Гру

«Салават Юлаев » обыграл челябинцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ – 2:1 Б.

«Непростой матч, как будто вернулись в прошедший плей-офф. Игра кость в кость, обоюдоострая, думаю, это хороший задел на будущее.

«Трактор » играет более активно, весной они могли откатиться, а сейчас они больше играют в североамериканский хоккей. Поэтому мы почувствовали отличие. Скорости уже хорошие, борьба, видно, что это уже регулярный чемпионат, а не предсезонка.

Пока есть ошибки и недоработки, по второй половине двух матчей где-то отдаем инициативу. Надо это улучшать, исправлять.

Задача звена не изменилась – играть больше в атаке, где-то нейтрализовать, когда меньшинство и строгая игра в обороне против лидеров команд. Делать все необходимое, чтобы тренеры на нас рассчитывали», – сказал форвард уфимского клуба.