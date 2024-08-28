Серебряков о Кубке Гагарина: «Понимаем, какая банда у нас собралась, для чего мы здесь. Главное – играть в свой хоккей, и все будет хорошо»
Никита Серебряков оценил шансы СКА на победу в Кубке Гагарина
В прошлом сезоне армейцы уступили «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф со счетом 1-4 в серии.
– В этом сезоне СКА настроен на победу в Кубке Гагарина?
– Конечно, мы сами понимаем, для чего мы здесь, чего мы хотим. Мы понимаем, какая банда у нас собралась. Поэтому я думаю, что все будет хорошо.
Конечно, мы понимаем, что у нас собрана отличная команда. Главное – играть в свой хоккей, и все будет хорошо, – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.
СКА еще не начал сезон, а уже дважды заменил вратаря. Плешков психанул 😱
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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