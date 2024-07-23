Василий Подколзин: «Шведы говорят, что ЧМ без России – не то. Никто не смотрит – падает интерес. Все хотят, чтобы была еще одна сильная команда на турнире»

Василий Подколзин рассказал, что шведы огорчены отстранением России от ЧМ.

Российские сборные отстранены от международных турниров по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).

– Вы играли в трех последних предковидных молодежных чемпионатах мира. С учетом того что в дальнейшем один МЧМ досрочно завершили из-за пандемии, а затем от него отстранили нашу сборную, с каким ощущением смотрите на то, что использовали последние шансы поучаствовать?

– Да, тогда, я, конечно, и подумать не мог, что ребята после нас не получат такого шанса.

И вот это очень плохо. Потому что поколение, которое сейчас подрастает, должно играть на таких соревнованиях.

Такой опыт выступления в молодежных сборных на международных соревнованиях очень серьезно тебе помогает прогрессировать.

И, конечно, я категорически не согласен с тем, что сейчас происходит. Ни в отношении взрослой сборной, ни в отношении молодежной и юношеской.

Не должно быть такого. Но верю, что скоро все будет хорошо. И нас вернут на чемпионаты мира.

– Как ваши иностранные партнеры по « » относятся к бану российских сборных?

– Конечно, плохо. Шведы мне говорят, что чемпионат мира все равно не то без России. Упал уровень без нашей сборной.

Все хотят, чтобы была еще одна сильная команда на турнире. Сейчас уже чемпионат мира толком никто не смотрит – падает интерес к турниру.

Все равно все ждут матчей Россия – Канада, Россия – США.

Когда этого нет, причем нет даже возможности сыграть такой матч... Вопросы надо задавать в или я не знаю кому, – сказал нападающий «Ванкувера» .