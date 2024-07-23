Василий Подколзин: «Шведы говорят, что ЧМ без России – не то. Никто не смотрит – падает интерес. Все хотят, чтобы была еще одна сильная команда на турнире»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Ванкувер Сборная Швеции по хоккею НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Василий Подколзин Хоккей

Василий Подколзин рассказал, что шведы огорчены отстранением России от ЧМ.

Российские сборные отстранены от международных турниров по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).

– Вы играли в трех последних предковидных молодежных чемпионатах мира. С учетом того что в дальнейшем один МЧМ досрочно завершили из-за пандемии, а затем от него отстранили нашу сборную, с каким ощущением смотрите на то, что использовали последние шансы поучаствовать?

– Да, тогда, я, конечно, и подумать не мог, что ребята после нас не получат такого шанса.

И вот это очень плохо. Потому что поколение, которое сейчас подрастает, должно играть на таких соревнованиях.

Такой опыт выступления в молодежных сборных на международных соревнованиях очень серьезно тебе помогает прогрессировать.

И, конечно, я категорически не согласен с тем, что сейчас происходит. Ни в отношении взрослой сборной, ни в отношении молодежной и юношеской.

Не должно быть такого. Но верю, что скоро все будет хорошо. И нас вернут на чемпионаты мира.

– Как ваши иностранные партнеры по «Ванкуверу» относятся к бану российских сборных?

– Конечно, плохо. Шведы мне говорят, что чемпионат мира все равно не то без России. Упал уровень без нашей сборной.

Все хотят, чтобы была еще одна сильная команда на турнире. Сейчас уже чемпионат мира толком никто не смотрит – падает интерес к турниру.

Все равно все ждут матчей Россия – Канада, Россия – США.

Когда этого нет, причем нет даже возможности сыграть такой матч... Вопросы надо задавать в ИИХФ или я не знаю кому, – сказал нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин.

35 комментариев
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Тем временем на чемпионате мира 2024 года в Чехии установлен новый рекорд посещаемости турниров
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Шведы отказываются смотреть свою сборную без участия сборной России ))
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Ответ Макс Фет
Комментарий скрыт
Рекорд установлен без России. Это значит, что никого не колышет её отсутствие на турнире. Люди ходят на хоккей не ради России.
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Ответ Макс Фет
Комментарий скрыт
И интереснее, чем на свои собственные сборные.
Даже сейчас они все пришли на трибуны в поисках сборной России. Видел сколько было флагов? Слышал, как трибуны на матчах Швеции, Германии и Чехии заряжали "Россия!Россия!"? А ведь это мы даже не играли.
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Никто не смотрит? Клятые чехи бюджетников на трибуны согнали получается
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шведы восхитились
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А... эти шведы, они сейчас с вами в одной комнате?
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кто из шведов говорит-то? Элиас на чм ездил последний раз еще в 2019 , остальные не вызывались.
воображаемые диалоги
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Это шведы из Ванкувера ждут матчей Россия - Канада, США и не смотрят ЧМ поэтому?
Что-то заговорился парень))
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Ответ Макс Фет
Комментарий скрыт
Был бы, но то что никто не смотрит - это ерунда полная.
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Ответ Марат Салихов
По смотрим что будет на следующий ЧМ
на ЧМ ничего не будет, будет что-то подобное суперсерии 1972 года, вот там весь мир примкнет к экранам.
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Ответ lezhik
Тем временем на чемпионате мира 2024 года в Чехии установлен новый рекорд посещаемости турниров
А на МЧМ 2023 установлен антирекорд посещаемости. В Канаде хоккей разлюбили?
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Ответ Виктор Иванович
Рекорд установлен без России. Это значит, что никого не колышет её отсутствие на турнире. Люди ходят на хоккей не ради России.
Речь о другом. ЧМ интересный турнир, а с Россией был бы ещё интереснее. Факт.
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Ответ lezhik
Тем временем на чемпионате мира 2024 года в Чехии установлен новый рекорд посещаемости турниров
А почему нет? Чехи обожают хоккей и свою сборную.
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Это он про бенди
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"Шведы мне говорят....". Ох уж это "мне говорят". Так себе аргумент. Сколько шведов говорит? А сколько шведов говорит, что и так хорошо? Кого из них больше? Апелляция к личному опыту - логическая ошибка. 2-3 знакомых шведа ему что-то сказали (скорее - чтобы вяло отмахнуться, чтобы не портить отношения), а он тут глобальных выводов нагородил: "шведы говорят..." Ага, все шведы, всей страной.
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Подколзин говорит, что шведы говорят.
А кто эти шведы? И все шведы или кто-то один? И швед ли он?
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Я знаю кому надо задать вопрос. Но он ответит только «кх кхе»
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Этим шведом был Роман Ротенберг...
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Игрокам может быть и было бы интересно, а болельщикам нет. Как-то меня поразила статистика, что в ковидные времена этап кубка мира по лыжам без норвежцев собрал рекордные рейтинги у нас, а без наших - рекордные рейтинги в Норвегии. Все хотят смотреть на победы...
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Если это так, то очень приятно. Но хотелось бы всё-таки узнать, какова правда? Приходилось читать и другие утверждения. К тому же, было не заметно, чтобы в Чехии кто-то страдал без нас.
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По смотрим что будет на следующий ЧМ
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Задал бы этот вопрос своему президенту...
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