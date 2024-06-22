Маккиннон хотел бы сыграть в звене с Кросби за Канаду: «Я с радостью поиграю на фланге. У нас была бы хорошая химия. Мы хоккейные фанаты, как и все остальные»

Нэтан Маккиннон рассказал, что хотел бы сыграть в одном звене с Сидни Кросби.

Нападающий «Колорадо» поделился мыслями об этом в контексте предстоящего Турнира четырех наций, в котором сыграют команды Канады, США, Швеции и Финляндии.

«Я бы хотел сыграть с ним в одном звене. Я с радостью поиграю на фланге. Это было бы круто. У нас была бы довольно хорошая химия.

Мы определенно разговариваем об этом. Мы разговариваем о потенциальном составе. Мы хоккейные фанаты, как и все остальные», – сказал Нэтан Маккиннон.