Маккиннон хотел бы сыграть в звене с Кросби за Канаду: «Я с радостью поиграю на фланге. У нас была бы хорошая химия. Мы хоккейные фанаты, как и все остальные»
Нэтан Маккиннон рассказал, что хотел бы сыграть в одном звене с Сидни Кросби.
Нападающий «Колорадо» поделился мыслями об этом в контексте предстоящего Турнира четырех наций, в котором сыграют команды Канады, США, Швеции и Финляндии.
«Я бы хотел сыграть с ним в одном звене. Я с радостью поиграю на фланге. Это было бы круто. У нас была бы довольно хорошая химия.
Мы определенно разговариваем об этом. Мы разговариваем о потенциальном составе. Мы хоккейные фанаты, как и все остальные», – сказал Нэтан Маккиннон.