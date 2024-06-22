7-я игра в финале Кубка Стэнли будет впервые с 2019 года. Гости выиграли 3 последних таких матча – после поражения «Эдмонтона» в 2006-м

Теги Питтсбург Бостон Флорида Кубок Стэнли Сент-Луис Эдмонтон НХЛ Хоккей

7-я игра в финале Кубка Стэнли состоится впервые с 2019 года.

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:1, 3-3).

Седьмой и решающий матч в финале плей-офф НХЛ состоится впервые с 2019 года, когда «Сент-Луис» победил «Бостон» (4:1) в гостях и выиграл серию (4-3). 

Отметим, что гости выиграли три последних на сегодня седьмых матча в финалах («Питтсбург»-2009 в Детройте, «Бостон»-2011 в Ванкувере, «Сент-Луис»-2019 в Бостоне).

Хозяева в последний раз победили в 2006 году, когда «Каролина» была сильнее «Эдмонтона» (3:1, 4-3). 

Седьмая игра между «Пантерс» и «Ойлерс» пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).

Опрос

Ну а теперь-то – кто возьмет Кубок Стэнли?
2271 голос
«Эдмонтон» – зря они устроили камбэк, что ли?
58%
Эдмонтон
И все-таки «Флорида» с Бобровским
42%
Флорида
28 комментариев
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Игра века грядет 🔥🔥🔥
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Давайте, Ойлерз, нужно поддержать статистику!
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+25
Хорошая традиция, нужно продолжить!)
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Все факторы сейчас указывают на победу Эдмонтона в седьмой игре, даже статистика. И все же седьмая игра - это прям отдельная история ото всех остальных шести игр в серии. Всё начнется с чистого листа и произойти может всё что угодно. Даже хет-трик какого-нибудь Куликова.
+10
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+8
Кстати, получается, что в последний раз домашняя команда побеждала в седьмой игре финальной серии в 2006 году и сделала это Каролина Харрикейнз в серии как раз против Эдмонтона. И в той серии Эдмонтон очень обидно проиграл первую игру с 3:0, а по ходу серии сделал камбэк с 1:3 в серии. По нынешнему финалу можно провести некоторые паралелли с тем, что происходило в 2006.
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+6
Дикий фарт Флориды кончился 😂коленки продолжают трястись,а Эдмонтон поднимет кубок 🤘
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+3
Ответ And Justice for All
Кстати, получается, что в последний раз домашняя команда побеждала в седьмой игре финальной серии в 2006 году и сделала это Каролина Харрикейнз в серии как раз против Эдмонтона. И в той серии Эдмонтон очень обидно проиграл первую игру с 3:0, а по ходу серии сделал камбэк с 1:3 в серии. По нынешнему финалу можно провести некоторые паралелли с тем, что происходило в 2006.
Райан Смит капитанил в том Эдмонтоне
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Друзья, ждем Финал! Хоккей ты прекрасен!
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Нефть на 90% возьмёт кубок. У них громадное психологическое преимущество. Флорида деморализована. Только чудо как, например, игра Боба на ноль, может их спасти.
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Ответ srs
Конечно ожидания некоторые были, что Демко заберет чашу, но не сложилось как то. Скиннер хоть и робко, но вошел в лигу выдающимся кипером для больших задач
Чего только стоит его спасение в 1 периоде в 4 матче при счете 2-1,там все могло перевернуться
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+2
Ну по седьмой игре все просто. Кто первый забивает тот выигрывает:) Так было в 2006, 2009, 2011 и 2019 годах:)
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Флорида морально растоптана. Видимо кубок поедет в Канаду.
+2
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+2
Конечно ожидания некоторые были, что Демко заберет чашу, но не сложилось как то. Скиннер хоть и робко, но вошел в лигу выдающимся кипером для больших задач
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Мало что в мировом игровом спорте сравнится по захватываемости эмоций с Финальным матчем финальной серии Кубка Стэнли ) Это зреть.) (ОТ были? Будут))
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Сегодня был последний шанс у кошек. Седьмой матч не вывезут к сожалению
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Флорида, давай соберись!
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Мдааа уж, как я писал раньше если Флорида не выиграет 6 матч, они проиграют.
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Однозначно победа Флориды!
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Великая битва, которая будет воспета в веках. Коннор подарил нам фантастическую серию. Если б в кино увидел, не поверил бы что так бывает.
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Даешь первый овертайм в финале 2024
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Эдмонтон так держать 💪💪💪
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Флорида выиграет 7й матч. Барков сделает хет-трик.
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Ответ Максим Пузиков
Дикий фарт Флориды кончился 😂коленки продолжают трястись,а Эдмонтон поднимет кубок 🤘
Все может быть в 7 матче
+1
-1
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Ответ Stewee
Все равно присутствует ощущение, что Флорида все-таки заберет кубок. В 1 периоде заковыряют одну, во втором еще одну и в концовке в пустые - прям по сценарию 1 игры.
Не хочется такого сценария, нужно переписать..😬
+4
-4
0
Давайте не будем нарушать традицию. Победу гостям) 🏆
+7
-7
0
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