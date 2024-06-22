7-я игра в финале Кубка Стэнли будет впервые с 2019 года. Гости выиграли 3 последних таких матча – после поражения «Эдмонтона» в 2006-м

7-я игра в финале Кубка Стэнли состоится впервые с 2019 года.

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:1, 3-3).

Седьмой и решающий матч в финале плей-офф НХЛ состоится впервые с 2019 года, когда « » победил « » (4:1) в гостях и выиграл серию (4-3).

Отметим, что гости выиграли три последних на сегодня седьмых матча в финалах (« »-2009 в Детройте, «Бостон»-2011 в Ванкувере, «Сент-Луис»-2019 в Бостоне).

Хозяева в последний раз победили в 2006 году, когда «Каролина» была сильнее «Эдмонтона» (3:1, 4-3).

Седьмая игра между «Пантерс» и «Ойлерс» пройдет в Санрайзе 24 июня (начало по московскому времени – 25 июня в 03:00).