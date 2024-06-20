7-й номер драфта Андерссон подписал контракт со швейцарским «Билем». У форварда 17 очков в 110 матчах в НХЛ

Теги переходы Рейнджерс Монреаль НХЛ чемпионат Швейцарии Биль Лаваль Рокет Лиас Андерссон Хоккей

Лиас Андерссон перешел в «Биль».

25-летний нападающий подписал соглашение со швейцарским клубом на два года.

В этом сезоне шведский форвард играл в «Лавале» – фарм-клубе «Монреале» – и набрал 45 (21+24) очков в 53 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

Лиас Андерссон был выбран «Рейнджерс» под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2017.

В общей сложности в НХЛ на данный момент хоккеист провел 110 матчей и отметился 17 (7+10) баллами.

4 комментария
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Ответ Serge Vendino
Слабый драфт. Из десятки только Хишир, Хейсканен, Макар и Петтерссон заиграли на топ-уровне. Рейнджерс могли выцепить Нечаса или Томаса, но промахнулись многие
Не такой уж и слабый: из топ-10 откровенный баст только он, Патрика здоровье подвело, Глэсс и Расмуссен выбраны высоковато, но оба остаются в лиге на приличных контрактах. Остальные +/- оправдывают ожидания. В общем - типичная первая десятка, почти каждый год хотя бы 1-2 человека оказываются разочарованием. На драфте 2012, например, все топ-4 были бастами.
+8
-1
+7
это он же выбросил серебрянную медаль МЧМ? Вот возможно это и была его главное достижение в карьере
+3
0
+3
Слабый драфт. Из десятки только Хишир, Хейсканен, Макар и Петтерссон заиграли на топ-уровне. Рейнджерс могли выцепить Нечаса или Томаса, но промахнулись многие
+1
-1
0
Ответ TalentHead
Не такой уж и слабый: из топ-10 откровенный баст только он, Патрика здоровье подвело, Глэсс и Расмуссен выбраны высоковато, но оба остаются в лиге на приличных контрактах. Остальные +/- оправдывают ожидания. В общем - типичная первая десятка, почти каждый год хотя бы 1-2 человека оказываются разочарованием. На драфте 2012, например, все топ-4 были бастами.
Ты не прав, Муррэя здоровье подвело, начал отлично.
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