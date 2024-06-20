7-й номер драфта Андерссон подписал контракт со швейцарским «Билем». У форварда 17 очков в 110 матчах в НХЛ

Лиас Андерссон перешел в «Биль».

25-летний нападающий подписал соглашение со швейцарским клубом на два года.

В этом сезоне шведский форвард играл в « » – фарм-клубе « » – и набрал 45 (21+24) очков в 53 матчах регулярного чемпионата АХЛ.

был выбран « » под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2017.

В общей сложности в НХЛ на данный момент хоккеист провел 110 матчей и отметился 17 (7+10) баллами.