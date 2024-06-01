«Я понятия не имею, кто ты». Коррадо вспомнил слова Бэбкока на первой встрече. Экс-хоккеист «Торонто» рассказал о панических атаках из-за тренера

Фрэнк Коррадо поделился воспоминаниями о сложных взаимоотношениях с Майком Бэбкоком.

Канадский хоккеист выступал за « » в сезонах-2015/16 и 2016/17, когда команду возглавлял .

«Я понятия не имею, кто ты», – вспомнил Коррадо слова Бэбкока, когда они впервые встретились в октябре 2015 года.

Тренер сказал Коррадо встретиться с ним в его офисе на тренировочной базе «Мэйпл Лифс» на следующий день в 8 утра. Коррадо приехал рано и постучал в дверь Бэбкока, но тренер сказал ему, что у него нет времени с ним увидеться.

Коррадо ждал полтора часа, но Бэбкок так и не нашел для него времени.

Экс-хоккеист рассказал, что позже у него возникали приступы панических атак, и его регулярно рвало перед играми из-за беспокойства.

«Это было жестоко. Это продолжалось слишком долго и причинило мне слишком много вреда. Я думаю, что он любит ковыряться в головах людей. Я это прочувствовал», – сказал .