Плющев о российском хоккее: «Говорят, все в порядке, мы на правильном пути. А правильный путь – это поражение на шести Олимпиадах подряд. Что правильного?»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев КХЛ олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Владимир Плющев высказался касательно результатов российского хоккея.

«Все читаю новости, где мне говорят, что у нас с хоккеем все в порядке. И вообще мы на правильном пути.

А правильный путь – это поражение на шести Олимпиадах подряд. Что в этом правильного?» – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Российские хоккеисты выиграли Олимпийские игры в 2018 году в Пхенчхане.

9 комментариев
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Интересно какой из Плющевых настоящий?!
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Шесть подряд? А победа в 2018?🤔
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Правильное еще все впереди, Роман Борисович гарантирует 🤡🤣
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Ротан там живой? Час дня уже по московскому времени
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Ответ Agent Smith
Шесть подряд? А победа в 2018?🤔
Он считал с 1994 года. Как раз 6 получается до 2018.
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Играя только с Беларусами не разовьёшся.
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Пока такие как роман Ротенберг будут говорить пламенные речи и одни лозунги а Третьяк полностью его поддерживать мы ни куда не придём.
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Подождите ! Просто главным тренером сборной еще не был Роман Борисович! Он обещал вроде бы «всех рвать».
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