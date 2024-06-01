Плющев о российском хоккее: «Говорят, все в порядке, мы на правильном пути. А правильный путь – это поражение на шести Олимпиадах подряд. Что правильного?»

Владимир Плющев высказался касательно результатов российского хоккея.

«Все читаю новости, где мне говорят, что у нас с хоккеем все в порядке. И вообще мы на правильном пути.

А правильный путь – это поражение на шести Олимпиадах подряд. Что в этом правильного?» – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Российские хоккеисты выиграли Олимпийские игры в 2018 году в Пхенчхане.