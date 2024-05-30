Финал Кубка Стэнли начнется утром 9 июня. Начало всех матчей – в 03:00 по московскому времени
НХЛ опубликовала расписание матчей финала Кубка Стэнли.
За выход в финал продолжают бороться четыре клуба: «Рейнджерс» и «Флорида» – на Востоке; «Даллас» и «Эдмонтон» – на Западе.
Календарь финала Кубка Стэнли выглядит следующим образом:
Первый матч – в ночь с 8 на 9 июня;
Второй матч – в ночь с 10 на 11 июня;
Третий матч – в ночь с 13 на 14 июня;
Четвертый матч – в ночь с 15 на 16 июня;
Пятый матч (если потребуется) – в ночь с 18 на 19 июня;
Шестой матч (если потребуется) – в ночь с 21 на 22 июня;
Седьмой матч (если потребуется) – в ночь с 24 на 25 июня.
Все матчи финальной серии будут начинаться в 03:00 по московскому времени.