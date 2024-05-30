Финал Кубка Стэнли начнется утром 9 июня. Начало всех матчей – в 03:00 по московскому времени

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ календарь Хоккей

НХЛ опубликовала расписание матчей финала Кубка Стэнли.

За выход в финал продолжают бороться четыре клуба: «Рейнджерс» и «Флорида» – на Востоке; «Даллас» и «Эдмонтон» – на Западе.

Календарь финала Кубка Стэнли выглядит следующим образом:

Первый матч – в ночь с 8 на 9 июня;

Второй матч – в ночь с 10 на 11 июня;

Третий матч – в ночь с 13 на 14 июня;

Четвертый матч – в ночь с 15 на 16 июня;

Пятый матч (если потребуется) – в ночь с 18 на 19 июня;

Шестой матч (если потребуется) – в ночь с 21 на 22 июня;

Седьмой матч (если потребуется) – в ночь с 24 на 25 июня.

Все матчи финальной серии будут начинаться в 03:00 по московскому времени.

2 комментария
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А если все закончится в 6 матчах зачем такой перерыв?
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