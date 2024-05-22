Алексей Марченко о новом лимите в КХЛ: «Не будет же как в баскетболе, когда одни темнокожие ребята играют. Не думаю, что это кому-то дорогу перекроет»

Алексей Марченко высказался об увеличении лимита на легионеров в КХЛ.

– Лимит в пять легионеров поднимет наш хоккей? Или есть риск, что условные коты в мешке приедут и ничего особо не поменяется?

– Там же помимо пяти, еще15 игроков остается. Пусть приезжают, если они хорошие игроки, то это хорошо. Ты против них играешь и тренируешься, повышаешь свой уровень.

В этом году был лимит три легионера, а за год до этого было пять, но не у всех команд было пять, у кого-то вообще ноль. Каждая команда сама решает для себя, надо ли им использовать или нет. Возможно, что с еще двумя иностранцами в заявке будет больше возможностей.

– 23 команды, 46 потенциально добавится.

– Я не думаю, что это прямо вот дорогу кому-то перекроет. Мне кажется, ребята из Магнитогорска все показали, пришли, зашли, хорошо сыграли. В том же Ярославле Березкин посмотрите как играет. Так что кто-то подпишет, кто-то будет своими играть.

Это же не будет как в баскетболе, когда, как кажется, одни темнокожие ребята играют, – сказал защитник « ».