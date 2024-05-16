У Норвегии 0 бросков по воротам Канады за два периода матча ЧМ-2024. У их соперника – 21 бросок
Сборная Норвегии ни разу не бросила по воротам Канады за два периода.
Сборные Канады и Норвегии проводят игру группового этапа ЧМ-2024.
После двух периодов канадские хоккеисты лидируют в счете 2:0.
При этом норвежцы не нанесли ни одного броска в створ ворот за 40 минут игры, у канадцев – 21 бросок. В воротах сборной Канады играет Нико Доус.
В первом периоде счет по броскам составил 6:0 в пользу канадцев, во втором – 15:0.
Канадцы проводят этот матч после того, как упустили преимущество 1:6 в игре против команды Австрии.