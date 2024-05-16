У Норвегии 0 бросков по воротам Канады за два периода матча ЧМ-2024. У их соперника – 21 бросок

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Сборная Норвегии по хоккею ЧМ по хоккею Нико Доус Хоккей

Сборная Норвегии ни разу не бросила по воротам Канады за два периода.

Сборные Канады и Норвегии проводят игру группового этапа ЧМ-2024.

После двух периодов канадские хоккеисты лидируют в счете 2:0.

При этом норвежцы не нанесли ни одного броска в створ ворот за 40 минут игры, у канадцев – 21 бросок. В воротах сборной Канады играет Нико Доус.

В первом периоде счет по броскам составил 6:0 в пользу канадцев, во втором – 15:0.

Канадцы проводят этот матч после того, как упустили преимущество 1:6 в игре против команды Австрии.

3 комментария
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Ответ //Paladin//
Они уже гол забили. XD
У вратаря 0% надежность канадского
+2
0
+2
Они уже гол забили. XD
+1
0
+1
Ответ Алексей Иванов
У вратаря 0% надежность канадского
В данный момент 50%))))
+1
0
+1
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