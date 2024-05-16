«Муз Джо» впервые в истории стали чемпионами WHL. Проспект «Коламбуса» Матейчук – MVP плей-офф

Теги результаты матчей Коламбус НХЛ Западная хоккейная лига Муз Джо Портленд Уинтерхокс Сиэтл Дэнтон Матейчук Хоккей

«Муз Джо Уорриорс» впервые в истории стали чемпионами WHL.

Клуб выиграл чемпионат юниорской Западной хоккейной лиги, обыграв «Портленд Уинтерхокс» (4-0, 4:2 в четвертом матче) в финальной серии.

«Уорриорс» стали обладателями трофея Эда Чиновета в первый раз в своей истории.

Теперь «Муз Джо» примут участие в розыгрыше Мемориального кубка. 

Самым ценным игроком плей-офф был признан защитник «Муз Джо» Дэнтон Матейчук. Проспект «Коламбуса» набрал 30 (11+19) очков в 20 играх, став вторым бомбардиром плей-офф WHL (1-е место среди защитников).

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Уорриорс» Джаггер Фиркус. Проспект «Сиэтла» набрал 32 (14+18) балла в 20 играх. 

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