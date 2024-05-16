«Муз Джо» впервые в истории стали чемпионами WHL. Проспект «Коламбуса» Матейчук – MVP плей-офф

«Муз Джо Уорриорс» впервые в истории стали чемпионами WHL.

Клуб выиграл чемпионат юниорской Западной хоккейной лиги, обыграв « » (4-0, 4:2 в четвертом матче) в финальной серии.

«Уорриорс» стали обладателями трофея Эда Чиновета в первый раз в своей истории.

Теперь «Муз Джо» примут участие в розыгрыше Мемориального кубка.

Самым ценным игроком плей-офф был признан защитник «Муз Джо» Дэнтон Матейчук. Проспект « » набрал 30 (11+19) очков в 20 играх, став вторым бомбардиром плей-офф WHL (1-е место среди защитников).

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Уорриорс» Джаггер Фиркус. Проспект « » набрал 32 (14+18) балла в 20 играх.