«Муз Джо» впервые в истории стали чемпионами WHL. Проспект «Коламбуса» Матейчук – MVP плей-офф
«Муз Джо Уорриорс» впервые в истории стали чемпионами WHL.
Клуб выиграл чемпионат юниорской Западной хоккейной лиги, обыграв «Портленд Уинтерхокс» (4-0, 4:2 в четвертом матче) в финальной серии.
«Уорриорс» стали обладателями трофея Эда Чиновета в первый раз в своей истории.
Теперь «Муз Джо» примут участие в розыгрыше Мемориального кубка.
Самым ценным игроком плей-офф был признан защитник «Муз Джо» Дэнтон Матейчук. Проспект «Коламбуса» набрал 30 (11+19) очков в 20 играх, став вторым бомбардиром плей-офф WHL (1-е место среди защитников).
Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Уорриорс» Джаггер Фиркус. Проспект «Сиэтла» набрал 32 (14+18) балла в 20 играх.