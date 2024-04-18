Биннингтон, Байрэм, Пауэр и Козенс сыграют за сборную Канады на ЧМ-2024

Четыре хоккеиста НХЛ выступят за сборную Канады на чемпионате мира.

Голкипер « » , защитники «Баффало» и , а также форвард «Сэйбрз» Дилан Козенс сыграют на турнире.

В нынешнем сезоне Биннингтон провел 57 матчей в чемпионат НХЛ, одержал 29 побед, пропуская в среднем 2,84 шайбы и отражая 91,3% бросков.

Байрэм перешел в « » из «Колорадо» по ходу сезона в результате обмена. В составе «Сэйбрз» он провел 18 матчей и набрал 9 (3+6) очков.

Пауэр отметился 33 (6+27) баллами в 76 играх регулярного чемпионата при среднем игровом времени 22:55.

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году состоится в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.