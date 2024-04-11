Уильямс заработает 45 млн рублей в сезоне-2024/25 по новому контракту с ЦСКА (Metaratings)
Колби Уильямс заработает 45 млн рублей в ЦСКА в следующем сезоне.
Как сообщает Metaratings, оклад защитника по новому контракту с ЦСКА составит 45 млн рублей в следующем сезоне.
О подписании соглашения будет официально объявлено в ближайшее время.
Нынешний сезон Колби Уильямс начинал в «Адмирале», он перешел в ЦСКА в результате обмена.
Нападающий провел 54 матча в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «+6».