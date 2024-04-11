Уильямс заработает 45 млн рублей в сезоне-2024/25 по новому контракту с ЦСКА (Metaratings)

Теги ЦСКА КХЛ деньги Колби Уильямс Хоккей

Колби Уильямс заработает 45 млн рублей в ЦСКА в следующем сезоне.

Как сообщает Metaratings, оклад защитника по новому контракту с ЦСКА составит 45 млн рублей в следующем сезоне.

О подписании соглашения будет официально объявлено в ближайшее время.

Нынешний сезон Колби Уильямс начинал в «Адмирале», он перешел в ЦСКА в результате обмена.

Нападающий провел 54 матча в регулярном чемпионате-2023/24 и набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «+6».

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4 комментария
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в прошедем сезоне не впечатлил и кажется не играл в последних играх
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Трудно видеть предпосылки такого подписания, тем более для ЦСКА. Что он, что я. 45 за год, судя по прошлому сезону 4 ляма за очко, готов отбывать номер за 8 лямов в год.))))
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На легионерскую позицию получше не нашлось? Чего разбрасываемся-то?
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11 очков за 54 матча, да еще нападающий! Да еще за 45 млн!!! То ли распил, то ли маразм....
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