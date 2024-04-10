Фастовский попрощался с болельщиками «Сибири»: «Клуб всегда будет жить!»

Теги Сибирь Кирилл Фастовский КХЛ Хоккей

Кирилл Фастовский попрощался с болельщиками «Сибири».

Фастовский, занимающий должность гендиректора новосибирцев с 2010 года, завершит работу в клубе после истечения срока контракта (30 апреля 2024 года). 

Он попрощался с болельщиками на матче, посвященном закрытию сезона.

«Спасибо, друзья, это все были ваши победы. Все эти 14 лет. Это все для вас! И все вместе с вами. Клуб всегда будет жить, это точно! Ура!» – сказал Фастовский.

Новым генеральным директором «Сибири» будет назначен Лев Крутохвостов.

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2 комментария
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Не в обиду Сибири, но про какие победы разговор? Финал конференции?
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Попилил он добре.,))
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