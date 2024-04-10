Фастовский попрощался с болельщиками «Сибири»: «Клуб всегда будет жить!»

Кирилл Фастовский попрощался с болельщиками «Сибири».

, занимающий должность гендиректора новосибирцев с 2010 года, завершит работу в клубе после истечения срока контракта (30 апреля 2024 года).

Он попрощался с болельщиками на матче, посвященном закрытию сезона.

«Спасибо, друзья, это все были ваши победы. Все эти 14 лет. Это все для вас! И все вместе с вами. Клуб всегда будет жить, это точно! Ура!» – сказал Фастовский.

Новым генеральным директором « » будет назначен Лев Крутохвостов.