Шевченко о тренерах СКА: «Всех помощников разгоняют. Корешков едет в клуб Востока. Ключниковым не сильно довольны»

Теги СКА Альберт Лещев Сергей Зубов отставки КХЛ Юрий Ключников Евгений Корешков Константин Шафранов Роман Ротенберг Алексей Шевченко Спорт-Экспресс Максим Соколов Хоккей

Алексей Шевченко рассказал о возможных изменениях в тренерском штабе СКА.

В нынешнем сезоне команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии во втором раунде Кубка Гагарина.

«По-моему, всех помощников разгоняют. Я знаю, что Евгений Корешков едет в один клуб Восточной конференции, Сергей Зубов – в «Сочи».

Ну оставят Константина Шафранова, но он узкоспециализированный специалист, а Альберт Лещев ничего не делает.

Насколько понимаю, Максима Соколова туда хотят обратно всунуть в систему.

Думаю, как раз, что заменой Юрию Ключникову. Ключниковым не сильно довольны», – сказал журналист Алексей Шевченко.

21 комментарий
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Тяжело работать с гением, не понимают его.
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Ответ осетов - пилот болида смерти
щас бартез напишет что «йозе» уведет пять новых тренеров
Ты каждый раз приходишь в новости про СКА и пишешь про Бартеза (юзера спортса).
Бартез про тебя не пишет.
В чем прикол?.. )
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Барин гневается)))
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Медведева с Ротенбергом убрать и у ска все наладится
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Все, кроме Ротенберга, виноваты в вылете СКА? Справедливо, чё ж нет)))
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Главное, что ромка - самодур на месте
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Не оправдали оказанного им высокого доверия,
не смогли воплотить могучие идеи ГТ в жизнь, не достучались до игроков, не донесли до них детали и дух Системы.
Не сдюжили, обоср.лись, подвели, опозорили, подставили восходящую звезду тренерского цеха, наследника советской школы и проводника нхл-овских наработок.
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В камеди был номер про оперу «кто-то лажает», очень похоже)
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Ответ Iv110
Барин гневается)))
гневаЮТСЯ)))
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"Роттенберг хороший, помощники виноваты!"
Ничего не напоминает?
Короче, на следующий сезон план такой, похоже, заменить судейский корпус на лояльно-зависимых, создать отдельный подпункт регламента для матчей с участием СКА, где удалять будут только игроков команды соперника
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Ответ Евгений Исаев
гневаЮТСЯ)))
Изволят гневаться :))))
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Корешков в один из клубов Востока?..
Сибирь? Барыс? Ак Барс?!..
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Слышал, что Корешков в Металлург едет.
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а говорят- в СКА тренеров не увольняют)
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ясен пень,бояре виноваты
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Рома испугался, что будет, как в Омске...
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Всех разогнать как матрос Железняк !(с) ( Сергей Шнуров)
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Ответ dmitriy1981
а говорят- в СКА тренеров не увольняют)
Врут)))
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Ответ Al561
Не оправдали оказанного им высокого доверия, не смогли воплотить могучие идеи ГТ в жизнь, не достучались до игроков, не донесли до них детали и дух Системы. Не сдюжили, обоср.лись, подвели, опозорили, подставили восходящую звезду тренерского цеха, наследника советской школы и проводника нхл-овских наработок.
😆😆👍👍👍
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