Шевченко о тренерах СКА: «Всех помощников разгоняют. Корешков едет в клуб Востока. Ключниковым не сильно довольны»

Алексей Шевченко рассказал о возможных изменениях в тренерском штабе СКА.

В нынешнем сезоне команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии во втором раунде Кубка Гагарина.

«По-моему, всех помощников разгоняют. Я знаю, что едет в один клуб Восточной конференции, – в «Сочи».

Ну оставят , но он узкоспециализированный специалист, а ничего не делает.

Насколько понимаю, Максима Соколова туда хотят обратно всунуть в систему.

Думаю, как раз, что заменой Юрию Ключникову. Ключниковым не сильно довольны», – сказал журналист Алексей Шевченко.