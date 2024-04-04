Шевченко о тренерах СКА: «Всех помощников разгоняют. Корешков едет в клуб Востока. Ключниковым не сильно довольны»
Алексей Шевченко рассказал о возможных изменениях в тренерском штабе СКА.
В нынешнем сезоне команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии во втором раунде Кубка Гагарина.
«По-моему, всех помощников разгоняют. Я знаю, что Евгений Корешков едет в один клуб Восточной конференции, Сергей Зубов – в «Сочи».
Ну оставят Константина Шафранова, но он узкоспециализированный специалист, а Альберт Лещев ничего не делает.
Насколько понимаю, Максима Соколова туда хотят обратно всунуть в систему.
Думаю, как раз, что заменой Юрию Ключникову. Ключниковым не сильно довольны», – сказал журналист Алексей Шевченко.
Бартез про тебя не пишет.
В чем прикол?.. )
не смогли воплотить могучие идеи ГТ в жизнь, не достучались до игроков, не донесли до них детали и дух Системы.
Не сдюжили, обоср.лись, подвели, опозорили, подставили восходящую звезду тренерского цеха, наследника советской школы и проводника нхл-овских наработок.
Ничего не напоминает?
Короче, на следующий сезон план такой, похоже, заменить судейский корпус на лояльно-зависимых, создать отдельный подпункт регламента для матчей с участием СКА, где удалять будут только игроков команды соперника
Сибирь? Барыс? Ак Барс?!..