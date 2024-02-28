Кравец о том, что «Металлург» играл без 9 хоккеистов основы: «Менять такое количество – неправильно. Люди приходят смотреть на игроков КХЛ»

Теги Авангард Металлург Мг болельщики КХЛ Андрей Разин Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец высказался о составе «Металлурга» в матче против «Авангарда».

Ранее «Металлург» провел игру с «Авангардом» (3:1) без 9 игроков основного состава.

«Моя реакция на состав «Металлурга» в последнем матче регулярки? Я не могу обсуждать действия главного тренера, это неправильно. Но чисто мое мнение: я считаю, что в КХЛ возможно дать каким-то игрокам отдохнуть, но менять такое количество – это неправильно.

Люди все-таки приходят смотреть на игроков КХЛ. Но это мое мнение, здесь каждый выбирает свое решение, мы же не знаем, почему Разин это сделал.

Это его выбор, я никак его не осуждаю и не поддерживаю. Мы сделали то, что хотели сделать, и так получилось, что сейчас играем с «Ладой», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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26 комментариев
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Мы сделали то, что хотели сделать, и так получилось, что сейчас играем с «Ладой»......красавцы...слились
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Посмотреть на местных воспитанников в своей команде кхл, в родном городе, при отличной игре. Думаю, болельщики нисколько не разочарованы. Разин молодец!
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Кататься на прямых ногах и не бороться сливаться совсем вот это не красиво со стороны Омска , а у Металлурга играли свои воспитанники боролись бились и выиграли , и к кому тут вопросы ?когда же начнут наказывать команды типа авангарда которые откровенно слили игру
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А проиграть 3 последних матча сезона, с никакущей игрой это нормально. Как болельщик лучше уж на молодёж посомтреть, чем на тот хоккей, что показывал Авангард.
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Ответ Ястреб
Мужик, никогда не боится говорит правды 💪
Он херню сказал, а не правду.
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Ммг просто унизил Аву...
Делов то...А Разин молодец....
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В КХЛ надо ограничить заявку на сезон 23 игроками, и по два состава не будут держать в обойме и не будет таких замен в пол состава на игру
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Правильно-неправильно… выиграли же))
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Он вообще сам понял что сказал?
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Каждый хотел проиграть и не лететь на восток? Уж лучше бы на Буше играли последние матчи. Спасибо Кравцу за сезон, но хотелось бы нового тренера в следующем сезоне.
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С ними то они ММГ точно бы обыграли.... 😅
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Я бы лучше на мотивированных "Омских ястребов" посмотрел, чем на игроков КХЛ, которые возят трусы по площадке.
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Я понимаю, если бы ММг - проиграли специально. А тут они победили.
Какие вообще вопросы?!
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А играть без желания норм? Болельщик приходит увидеть яркую игру, а не просто посмотреть на этих звёзд
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А почему тогда не обыграли? Соперника выбирала, вот где стрёмно. Выражение же есть кто больше всех кричит - Держите вора, тот и сам вор.
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Кравец, а вашей команде не стыдно было проиграть по сути дублю Металлурга? Вы по моему в своём этом интервью чуть "заблудились " и не о том сказали !
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Ответ Ilya Ilya
Уж как унизил. Аж прям...
Вернее Кравец сам унизился ...
Так играют только трусы.
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Кравец: Разин виноват, что Авангард не вышел на Амур ! Мы хотели биться за поездку на ДВ , мы бы обыграли Металлург, а соперник выпустил мальчишек , которые хлопнули основной состав Авангарда! 😂😂
Как в анекдоте:

Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!».
Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла».

Соседям респект!👍🏻😉
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Металлургические магнитогорцы и так не расстроились; ведь многие уделяют внимания игре соперников.Свои-то и так изучены, вдоль и поперек.Так что,т.Кравец,не совсем в тему.Может и от тихой радости,аж в зобу сперло,что не Хабаровск.
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Ответ sd4fmwrvz8
Кататься на прямых ногах и не бороться сливаться совсем вот это не красиво со стороны Омска , а у Металлурга играли свои воспитанники боролись бились и выиграли , и к кому тут вопросы ?когда же начнут наказывать команды типа авангарда которые откровенно слили игру
Боялись забить шайбу - видно было. )
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Ответ Маша Шукшина
В КХЛ надо ограничить заявку на сезон 23 игроками, и по два состава не будут держать в обойме и не будет таких замен в пол состава на игру
Этот же комментарий бред) а его лайкают активно) а что делать если 10 человек на травме как в Спартаке ? В 13 человек играть?) или все вратари сломаются как в торпедо )
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Похоже не зря у Борисыча работал.
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