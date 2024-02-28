Кравец о том, что «Металлург» играл без 9 хоккеистов основы: «Менять такое количество – неправильно. Люди приходят смотреть на игроков КХЛ»
Михаил Кравец высказался о составе «Металлурга» в матче против «Авангарда».
Ранее «Металлург» провел игру с «Авангардом» (3:1) без 9 игроков основного состава.
«Моя реакция на состав «Металлурга» в последнем матче регулярки? Я не могу обсуждать действия главного тренера, это неправильно. Но чисто мое мнение: я считаю, что в КХЛ возможно дать каким-то игрокам отдохнуть, но менять такое количество – это неправильно.
Люди все-таки приходят смотреть на игроков КХЛ. Но это мое мнение, здесь каждый выбирает свое решение, мы же не знаем, почему Разин это сделал.
Это его выбор, я никак его не осуждаю и не поддерживаю. Мы сделали то, что хотели сделать, и так получилось, что сейчас играем с «Ладой», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
Делов то...А Разин молодец....
Какие вообще вопросы?!
Так играют только трусы.
Как в анекдоте:
Стоит мужик у букмекерского окна на ипподроме и думает, на какую бы лошадь поставить. Тут подходит к нему старая кобыла и говорит: «Ставь на меня, мужик. Я хоть и старенькая, но раньше чемпионкой была, и сегодня в отличной форме! На меня больше никто не ставит, выиграю забег – сорвешь большой куш!».
Подумал-подумал мужик и поставил на кобылу все деньги. Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла».
Соседям респект!👍🏻😉