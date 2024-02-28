Кравец о том, что «Металлург» играл без 9 хоккеистов основы: «Менять такое количество – неправильно. Люди приходят смотреть на игроков КХЛ»

Михаил Кравец высказался о составе «Металлурга» в матче против «Авангарда».

Ранее «Металлург» провел игру с « » (3:1) без 9 игроков основного состава.

«Моя реакция на состав « » в последнем матче регулярки? Я не могу обсуждать действия главного тренера, это неправильно. Но чисто мое мнение: я считаю, что в возможно дать каким-то игрокам отдохнуть, но менять такое количество – это неправильно.

Люди все-таки приходят смотреть на игроков КХЛ. Но это мое мнение, здесь каждый выбирает свое решение, мы же не знаем, почему это сделал.

Это его выбор, я никак его не осуждаю и не поддерживаю. Мы сделали то, что хотели сделать, и так получилось, что сейчас играем с «Ладой», – сказал главный тренер «Авангарда» .