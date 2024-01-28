Эллер – 1-й датчанин в истории НХЛ с 1000 матчей в регулярках за карьеру. Форвард «Питтсбурга» забил в юбилейной игре

Теги Питтсбург Монреаль Вашингтон Франс Нильсен НХЛ Сборная Дании по хоккею Ларс Эллер Николай Элерс Хоккей

Ларс Эллер – 1-й датчанин в истории НХЛ с 1000 матчей в регулярках за карьеру.

Юбилейной для 34-летнего форварда «Питтсбурга» стала игра регулярного чемпионата с «Монреалем» (3:2 ОТ). 

Эллер забросил шайбу в юбилейной игре. У него 15 (9+6) очков в 46 играх в этом сезоне. 

За карьеру – 386 (172+214) очков в 1000 игр в рамках регулярок за «Монреаль», «Вашингтон», «Колорадо» и «Питтсбург». 

Эллер занимает 3-е место среди лучших датских бомбардиров в истории НХЛ, уступая Франсу Нильсену (473 очка в 925 играх) и Николаю Элерсу («Виннипег», 431 в 570). 

В активе Ларса также 103 игры в плей-офф и 49 (15+34) очков. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталс». 

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