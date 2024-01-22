Заварухин о победе над «Сибирью»: «Считаем, что «Трактор» более сбалансирован. Довольны по содержанию – создали моментов, чтобы забить больше трех»

Теги Сибирь Трактор Алексей Заварухин КХЛ Хоккей

Алексей Заварухин поделился мнением о победе над «Сибирью».

«Трактор» выиграл со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– В этом сезоне четыре раза обыграли «Сибирь». Ребята настраивались на хорошую игру.

Мы понимали, что у соперника есть шансы зацепиться за плей-офф, и они будут за это бороться.

Конечно, не получился немного второй период, пропустили гол. По содержанию мы довольны. Ребята много шайб поймали на себя.

Были моменты, которые можно было завершать, а мы искали ненужный пас. На это тоже обратили внимание. Главное – взяли два очка.

– Есть какие-то претензии к игрокам обороны? Кажется, что если бы не Зак Фукале, то счет на табло был бы другим.

– Мы играем в активный хоккей, поэтому такие моменты случаются.

Мы над этим работаем, уделяем этому внимание, показываем видео. Постараемся избежать таких эпизодов.

– Сложилось впечатление, что хоккеисты «Сибири» связали первое звено «Трактора».

– Ребята создавали моменты. У новосибирцев первое звено – это лидеры. Они хорошо играют, все это прекрасно знают.

Мы считаем, что у нас команда более сбалансирована. У каждой тройки своя роль.

Мы создали достаточно моментов, чтобы забросить больше трех шайб, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

2 комментария
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Трактор с победой!!!
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Трактор с победой. Почему не играет Котлеревский и Жарков. Тертышного опять слили. Рыкова надо ставить чтобы накатывал.
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