Заварухин о победе над «Сибирью»: «Считаем, что «Трактор» более сбалансирован. Довольны по содержанию – создали моментов, чтобы забить больше трех»
Алексей Заварухин поделился мнением о победе над «Сибирью».
«Трактор» выиграл со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– В этом сезоне четыре раза обыграли «Сибирь». Ребята настраивались на хорошую игру.
Мы понимали, что у соперника есть шансы зацепиться за плей-офф, и они будут за это бороться.
Конечно, не получился немного второй период, пропустили гол. По содержанию мы довольны. Ребята много шайб поймали на себя.
Были моменты, которые можно было завершать, а мы искали ненужный пас. На это тоже обратили внимание. Главное – взяли два очка.
– Есть какие-то претензии к игрокам обороны? Кажется, что если бы не Зак Фукале, то счет на табло был бы другим.
– Мы играем в активный хоккей, поэтому такие моменты случаются.
Мы над этим работаем, уделяем этому внимание, показываем видео. Постараемся избежать таких эпизодов.
– Сложилось впечатление, что хоккеисты «Сибири» связали первое звено «Трактора».
– Ребята создавали моменты. У новосибирцев первое звено – это лидеры. Они хорошо играют, все это прекрасно знают.
Мы считаем, что у нас команда более сбалансирована. У каждой тройки своя роль.
Мы создали достаточно моментов, чтобы забросить больше трех шайб, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.