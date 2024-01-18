«Торпедо» проиграло «Витязю» при 18 бросках в створ. После двух периодов у команды Ларионова было 6 бросков

«Торпедо» проиграло «Витязю» в матче КХЛ.

Команда тренера уступила со счетом 1:2 в игре Фонбет чемпионата .

Нижегородцы нанесли 18 бросков в створ за матч, из которых 12 – в третьем периоде. В двух стартовых периодах команда нанесла шесть бросков в створ ворот.

В третьем отрезке игры «Торпедо» четыре минуты играло в большинстве, «Витязь» – также четыре минуты во втором периоде.

« » выполнил 28 бросков за игру.

« » находится на пятой позиции в таблице Западной конференции, «Витязь» – на девятой.