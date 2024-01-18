«Торпедо» проиграло «Витязю» при 18 бросках в створ. После двух периодов у команды Ларионова было 6 бросков

Теги Витязь Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

«Торпедо» проиграло «Витязю» в матче КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова уступила со счетом 1:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нижегородцы нанесли 18 бросков в створ за матч, из которых 12 – в третьем периоде. В двух стартовых периодах команда нанесла шесть бросков в створ ворот.

В третьем отрезке игры «Торпедо» четыре минуты играло в большинстве, «Витязь» – также четыре минуты во втором периоде.

«Витязь» выполнил 28 бросков за игру.

«Торпедо» находится на пятой позиции в таблице Западной конференции, «Витязь» – на девятой.

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Суператакующая игра.
+14
-3
+11
Ответ Бенедикто
Хабибуллин во всем виноват!!! Что же спортс не добавляет про него, как делает это с Ковальчуком?
Так он не играет)
+5
0
+5
Ответ Dundee
Вы вчера начали следить ,а я знаю эту команду с 90х. Поэтому заявляю без эмоций и знаю о чем говорю .Так же ,как вы знаете свою жену
Вы так рьяно меняете тренеров, хотя ваша команда по всем вводным находится там,где и должна)
+4
0
+4
Ответ Dundee
Комментарий удален модератором
То ли дело Торпедо до Ларионова - либо без плей-офф, либо вылет в первом раунде в одну калитку. Вот это мощь была💪🏻
+3
0
+3
Вроде Торпедо очки сейчас важнее чем Витязю ,но за победу лучше и активней бились Витязи и победили !
+3
0
+3
Ответ Dundee
Да . и найдем более голодных пацанов .Этих в утиль .Играть будет кому ..Тут вопрос к ТШ .
Все так просто на словах, а на деле боролись бы с Витязем,Сочи и КС за шанс на ПО)
Глянул стату Гончарука - это жесть. Проверку вторым сезоном не прошел (хоть и травм было достаточно)
+2
0
+2
Ну не повезло, всё равно Торпедо лучшее. Не могут пока молодые ребята играть стабильно, скоро научатся.
+3
-2
+1
Ответ Dundee
Да . и найдем более голодных пацанов .Этих в утиль .Играть будет кому ..Тут вопрос к ТШ .
ну придет новый тренер, ну набирут новых голодных молодых игроков и что? на 1 сезон. так было есть и будет. видимо пока бюджет будет на уровне пола, так и будут набирать и разгонять команду. или всё же дать время?

меня тоже очень расстраивает игра торпедо, если это вообще можно назвать игрой. но только путём отстранении ТШ и набора новых игроков , проблему не решить.
+1
0
+1
Ответ Dundee
Комментарий удален модератором
А что сделать? Убрать мертвого Кручина,Гончарука, Ларионова кто играть-то будет?
Обидно конечно после 4-го и красочной игры смотреть на вот это, но все же)
+1
0
+1
Ответ Фёдор Кузнецов
Даже интересно откуда такие радикальные предложения, за Торпедо сильно не слежу конечно, но вроде многим нравится игра и результат команды
Вот в воскресенье с ЦСКА прям загляденье будет. Уже сейчас чувство гордости так и хлещет!
+1
0
+1
Не понимаю как можно так играть обыгрывать первую команду востока и безвольно проигрывать аутсайдеру это не уважение к болельщикам!!!!!!!
+1
0
+1
Ответ Dundee
Ларионов out
Даже интересно откуда такие радикальные предложения, за Торпедо сильно не слежу конечно, но вроде многим нравится игра и результат команды
+1
-1
0
Ответ pizzatcarizza
Вы так рьяно меняете тренеров, хотя ваша команда по всем вводным находится там,где и должна)
Комментарий удален модератором
Ответ Фёдор Кузнецов
Даже интересно откуда такие радикальные предложения, за Торпедо сильно не слежу конечно, но вроде многим нравится игра и результат команды
Это созданный тренд ,как и с нашим Президентом .Когда оспаривать типа очевидное -зашквар) Я за свою команду и для меня не имеет значения титулы ,образ в Ютуб ,Мире и ТД Для меня всегда ,"король" -голый .Действия,не слова ,главный показатель
0
0
0
К сожалению, ульта была в кулдауне.
0
0
0
Ответ pizzatcarizza
А что сделать? Убрать мертвого Кручина,Гончарука, Ларионова кто играть-то будет? Обидно конечно после 4-го и красочной игры смотреть на вот это, но все же)
Да . и найдем более голодных пацанов .Этих в утиль .Играть будет кому ..Тут вопрос к ТШ .
+1
-1
0
Блестяще
+2
-2
0
Бывают такие матчи… и тренерские поражения тоже бывают… надо пройти через это и двигаться вперед!
0
0
0
Ответ Vedved
То ли дело Торпедо до Ларионова - либо без плей-офф, либо вылет в первом раунде в одну калитку. Вот это мощь была💪🏻
Справедливости ради сейчас игра такая,что сценарий повториться может)
0
0
0
Ответ pizzatcarizza
Справедливости ради сейчас игра такая,что сценарий повториться может)
Ну, спады у всех бывают) надо дождаться конца сезона, а так пока весьма неплохо идут. Закончись регулярка сейчас - и на проход первого раунда были бы огромные шансы)
0
0
0
Ответ Vedved
Ну, спады у всех бывают) надо дождаться конца сезона, а так пока весьма неплохо идут. Закончись регулярка сейчас - и на проход первого раунда были бы огромные шансы)
Согласен,нынешний Спартак они бы прошли)
0
0
0
Ларионов ,есть Ларионов .Интеллегентный балобол .
+3
-3
0
Ответ Dundee
Ларионов out
У тебя как все в порядке? Торпедо Ларионова, имея один из худших составов и бюджетов в КХЛ имеет 5 место на Западе, уступая Локо, Динамо, Спартаку и СКА, где куча звезд. По мне Торпедо по составу слабее Куньлуня, где то уровень Сочи, без Ларика, тут будет вне плей-офф. Это понимают все кроме упоротого армянина, играть по сути некому. Усиляйте состав. Легионеры просто отстой кроме Гуски. Состав, лол, еще и Коваленко нет, а идете на пятом месте. Стыдно за таких. Верните Бобарико условного, будете видимо со СКА идти рядом.
0
0
0
Ответ Dundee
Ларионов ,есть Ларионов .Интеллегентный балобол .
пропала любовь?
0
0
0
Все моменты потратили в игре с Металлургом.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий