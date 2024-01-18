«Торпедо» проиграло «Витязю» при 18 бросках в створ. После двух периодов у команды Ларионова было 6 бросков
«Торпедо» проиграло «Витязю» в матче КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова уступила со счетом 1:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нижегородцы нанесли 18 бросков в створ за матч, из которых 12 – в третьем периоде. В двух стартовых периодах команда нанесла шесть бросков в створ ворот.
В третьем отрезке игры «Торпедо» четыре минуты играло в большинстве, «Витязь» – также четыре минуты во втором периоде.
«Витязь» выполнил 28 бросков за игру.
«Торпедо» находится на пятой позиции в таблице Западной конференции, «Витязь» – на девятой.
Глянул стату Гончарука - это жесть. Проверку вторым сезоном не прошел (хоть и травм было достаточно)
меня тоже очень расстраивает игра торпедо, если это вообще можно назвать игрой. но только путём отстранении ТШ и набора новых игроков , проблему не решить.
Обидно конечно после 4-го и красочной игры смотреть на вот это, но все же)