«Питтсбург» не ведет переговоры об обмене Генцела. У форварда завершается контракт в этом сезоне

«Питтсбург» не ведет переговоры об обмене Джейка Генцела.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба .

«Мы не вели переговоры о Джейке ни с одной командой, поэтому слухи являются чистым предположением. Все просто.

Либо после перерыва на Матч звезд, либо после завершения сезона мы сделаем то, что лучше для всех – лучше для «Пингвинс», лучше для Джейка, и мы определим это вместе», – сказал Дубас.

Действующее соглашение с кэпхитом шесть миллионов долларов в год рассчитано до конца этого сезона.

Форвард набрал 46 (19+27) очков в 42 матчах регулярного чемпионата .