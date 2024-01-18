«Питтсбург» не ведет переговоры об обмене Генцела. У форварда завершается контракт в этом сезоне

Теги возможные переходы Питтсбург НХЛ Кайл Дубас Джейк Генцел Хоккей

«Питтсбург» не ведет переговоры об обмене Джейка Генцела.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кайл Дубас.

«Мы не вели переговоры о Джейке ни с одной командой, поэтому слухи являются чистым предположением. Все просто. 

Либо после перерыва на Матч звезд, либо после завершения сезона мы сделаем то, что лучше для всех – лучше для «Пингвинс», лучше для Джейка, и мы определим это вместе», – сказал Дубас.

Действующее соглашение Джейка Генцела с кэпхитом шесть миллионов долларов в год рассчитано до конца этого сезона.

Форвард набрал 46 (19+27) очков в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

2 комментария
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К последнему предложению дописать бы "...и является лидером по этому показателю в команде"
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Ответ Anton Sobolev
К последнему предложению дописать бы "...и является лидером по этому показателю в команде"
Тогда уже «одним из лидеров»
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