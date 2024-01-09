«Ак Барс» не забил предпоследней команде Востока «Барысу» за 65 минут матча. Но продлил победную серию, выиграв по буллитам – 1:0

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Барыс Андрей Шутов Тимур Билялов Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Барыс», не забив в основное время матча.

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова победила со счетом 1:0 по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В основное и дополнительное время команды ни разу не отличились.

Голкиперы Тимур Билялов (21 отраженный бросок) и Андрей Шутов (30 отраженных бросков) отметились матчами на ноль.

«Ак Барс» продлил победную серию до четырех матчей и находится на шестой позиции в таблице Восточной конференции.

«Барыс» располагается на 11-й позиции в конференции.

7 комментариев
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Ответ Георгий Волков
Сразу видно — ради болельщиков играют!
Именно. Как в прошлом январе - 2:1, 1:0, 2:0. Как итог - лишь одной шайбы не хватило для завоевания Кубка Гагарина. А именно главного трофея ждут болельщики любой команды.
PS. Сегодня было очень много моментов - вратарь соперник тащил. Болелы не скучали. Попенять можно лишь на нереализацию большинства.
+17
-4
+13
Заголовок так себе. АК барс хорошо смотрелся, вратарь барыса Шутов провёл супер-матч.
+5
-1
+4
Столько большинства было сегодня у Ак Барса , а реализация нулевая !
+4
0
+4
Сразу видно — ради болельщиков играют!
+5
-3
+2
Ответ Эд..19
Именно. Как в прошлом январе - 2:1, 1:0, 2:0. Как итог - лишь одной шайбы не хватило для завоевания Кубка Гагарина. А именно главного трофея ждут болельщики любой команды. PS. Сегодня было очень много моментов - вратарь соперник тащил. Болелы не скучали. Попенять можно лишь на нереализацию большинства.
Согласна
+4
-2
+2
Ответ Эд..19
Именно. Как в прошлом январе - 2:1, 1:0, 2:0. Как итог - лишь одной шайбы не хватило для завоевания Кубка Гагарина. А именно главного трофея ждут болельщики любой команды. PS. Сегодня было очень много моментов - вратарь соперник тащил. Болелы не скучали. Попенять можно лишь на нереализацию большинства.
Да нет, в прошлом году поболее забивали и счета 1:0 не было ни разу и чтобы не забить за игру ни одной шайбы тоже не было .И в прошлом году у Ак Барса было первое звено, а сейчас нет. Кубком даже не пахнет, как и хоккеем на льду в исполнении Ак Барса
+1
0
+1
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