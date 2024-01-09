«Ак Барс» не забил предпоследней команде Востока «Барысу» за 65 минут матча. Но продлил победную серию, выиграв по буллитам – 1:0

«Ак Барс» обыграл «Барыс», не забив в основное время матча.

Команда тренера победила со счетом 1:0 по буллитам в игре Фонбет чемпионата .

В основное и дополнительное время команды ни разу не отличились.

Голкиперы Тимур Билялов (21 отраженный бросок) и Андрей Шутов (30 отраженных бросков) отметились матчами на ноль.

« » продлил победную серию до четырех матчей и находится на шестой позиции в таблице Восточной конференции.

« » располагается на 11-й позиции в конференции.