«Ак Барс» не забил предпоследней команде Востока «Барысу» за 65 минут матча. Но продлил победную серию, выиграв по буллитам – 1:0
«Ак Барс» обыграл «Барыс», не забив в основное время матча.
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова победила со счетом 1:0 по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В основное и дополнительное время команды ни разу не отличились.
Голкиперы Тимур Билялов (21 отраженный бросок) и Андрей Шутов (30 отраженных бросков) отметились матчами на ноль.
«Ак Барс» продлил победную серию до четырех матчей и находится на шестой позиции в таблице Восточной конференции.
«Барыс» располагается на 11-й позиции в конференции.
PS. Сегодня было очень много моментов - вратарь соперник тащил. Болелы не скучали. Попенять можно лишь на нереализацию большинства.