Судьи отменили 2 шайбы «Питтсбурга» за 3 минуты в матче с «Баффало» после тренерских запросов

Теги судьи Питтсбург Баффало Сидни Кросби НХЛ видеоповторы Джейк Генцел Дрю О'Коннор Хоккей

Судьи отменили 2 шайбы «Питтсбурга» за 3 минуты в матче с «Баффало».

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В первом периоде две шайбы хозяев не были засчитаны по результатам тренерских запросов. 

На 16-й минуте Дрю О’Коннор отличился с передачи Сидни Кросби, но видеопросмотр показал, что капитан «Питтсбурга» оказался в офсайде в начале атаки. 

На 19-й минуте Джейк Генцел подставил клюшку под бросок Кросби, но по итогам видеопросмотра судьи решили, что форвард «Питтсбурга» мешал вратарю Юкко-Пекке Луукконену. Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан остался недоволен таким решением. 

Моменты в обзоре – с 2:15 по 4:50

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