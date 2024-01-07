Судьи отменили 2 шайбы «Питтсбурга» за 3 минуты в матче с «Баффало» после тренерских запросов

Судьи отменили 2 шайбы «Питтсбурга» за 3 минуты в матче с «Баффало».

«Пингвинс» уступили «Сэйбрс» (1:3) в матче регулярного чемпионата .

В первом периоде две шайбы хозяев не были засчитаны по результатам тренерских запросов.

На 16-й минуте Дрю О’Коннор отличился с передачи , но видеопросмотр показал, что капитан « » оказался в офсайде в начале атаки.

На 19-й минуте подставил клюшку под бросок Кросби, но по итогам видеопросмотра судьи решили, что форвард «Питтсбурга» мешал вратарю Юкко-Пекке Луукконену. Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан остался недоволен таким решением.

Моменты в обзоре – с 2:15 по 4:50