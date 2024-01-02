Бурмистров об игре «Спартака»: «Это пошло с предсезонки – все игры выиграли. Было понятно, что нам некого и нечего бояться»
Александр Бурмистров высказался об игре «Спартака» в сезоне КХЛ.
Красно-белые лидируют в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 47 матчах.
«Это пошло с предсезонки, мы все игры выиграли, ЦСКА обыграли.
Тогда уже было понятно, что нам некого и нечего бояться, что на нашу команду будут иначе настраиваться.
Предсезонный турнир дает уверенность, тем более если его выиграть», – сказал нападающий «Спартака» Александр Бурмистров.