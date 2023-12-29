Валерий Каменский: «Плющенко хочет развивать детский хоккей. Главная цель – сделать хоккейную школу в Московской области и привлекать детей к занятию спортом»

Валерий Каменский заявил о желании Евгения Плющенко развивать хоккей.

Ранее двукратный олимпийским чемпион по фигурному катанию сообщил, что планирует увеличить количество видов спорта в своей академии в Подмосковье, где сейчас занимаются исключительно фигуристы. В числе прочего, по словам Плющенко, он хочет открыть хоккейную школу имени Каменского.

«Идея создания школы изначально появилась у Евгения, который хочет развивать детский хоккей.

Я, в свою очередь, как президент Федерации хоккея Московской области приветствую это.

Плющенко хочет создать этот проект и популяризировать хоккей в области, а я обеими руками за то, чтобы развивать для детей эту дисциплину и весь спорт. Мы за здоровье!

С удовольствием работаем над созданием общей школы. Давно с Евгением знаем друг друга, мы с ним друзья.

Сам проект пока в разработке у Плющенко. Он его делает, понимание есть.

Главная цель: сделать хоккейную школу в Московской области и привлекать детей к занятию спортом», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.