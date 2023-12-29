Валерий Каменский: «Плющенко хочет развивать детский хоккей. Главная цель – сделать хоккейную школу в Московской области и привлекать детей к занятию спортом»

Теги Евгений Плющенко Валерий Каменский КХЛ детский хоккей Хоккей

Валерий Каменский заявил о желании Евгения Плющенко развивать хоккей.

Ранее двукратный олимпийским чемпион по фигурному катанию сообщил, что планирует увеличить количество видов спорта в своей академии в Подмосковье, где сейчас занимаются исключительно фигуристы. В числе прочего, по словам Плющенко, он хочет открыть хоккейную школу имени Каменского.

«Идея создания школы изначально появилась у Евгения, который хочет развивать детский хоккей.

Я, в свою очередь, как президент Федерации хоккея Московской области приветствую это.

Плющенко хочет создать этот проект и популяризировать хоккей в области, а я обеими руками за то, чтобы развивать для детей эту дисциплину и весь спорт. Мы за здоровье!

С удовольствием работаем над созданием общей школы. Давно с Евгением знаем друг друга, мы с ним друзья.

Сам проект пока в разработке у Плющенко. Он его делает, понимание есть.

Главная цель: сделать хоккейную школу в Московской области и привлекать детей к занятию спортом», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

5 комментариев
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… ну и гранты
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И, естественно, все за госсчет!!!
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Плющенко хватается за все сразу, он как ребенок, которого первый раз в жизни привели в "Детский мир", я хочу это, ой хочу то и это тоже хочу, мам купи, купи , купи. Пусть Плющенко доведет до ума хотя бы что-то одно. Взялся за ФК так так работай, а он уже весь в шоу, а ФК уже не интересно, там ничего не заработаешь. Теперь давай хоккей, потом плавание, одним словом сплошной пиар самого себя.
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