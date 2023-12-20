Агент Бурдасова: «Не критикуют тех, кто никому не интересен. Антон много отвлекался на то, что на него все давили, что он должен давать результат, забивать»

Агент Антона Бурдасова оценил игру хоккеиста в сезоне КХЛ.

Нападающий «Трактора» набрал 16 (10+6) очков в 35 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как вы относитесь к критике в Челябинске? Насколько она справедлива?

– Не критикуют тех, кто никому не интересен. Значит, от Антона ждут большего, и я тоже жду. И он сам ждет.

Было много вещей, которые отвлекали. Но сейчас Антон полностью постарается концентрироваться на игре, и, думаю, все будет нормально.

– Отвлекало рождение ребенка и бытовые вопросы?

– Нет, были разные моменты. Ничего существенного. Думаю, он поправит свой настрой.

Много отвлекался на то, что на него все давили, что он должен давать результат, много забивать. Это тоже довлело. Все будет нормально.

Я уверен, что Антон выйдет на свой привычный уровень, – сказал агент .