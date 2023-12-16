Чикран из «Оттавы» о том, зачем пошел в раздевалку «Далласа»: «Мне сказали подойти к врачу «Старс» наложить несколько швов. Спасибо, посмеялся»

Джейкоб Чикран объяснил, зачем пошел в раздевалку не своей команды.

«Даллас» обыграл «Оттаву» (5:4) в матче регулярного чемпионата .

Защитник «Сенаторс» Джейкоб Чикран отправился вместе с хоккеистами « » в их раздевалку, в то время как игроки «Оттавы» покинули лед в другом месте. Этот эпизод попал в объективы видеокамер.

«Для тех, кто интересуется... Мне сказали подойти к врачу «Далласа» в их раздевалке, чтобы наложить несколько швов. Спасибо, посмеялся этим утром», – написал .

Также хоккеист опубликовал фотографию, на которой зафиксирован порез на щеке.