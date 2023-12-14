Полтапов о том, чувствует ли себя патриотом в сборной: «Конечно. Россия – моя страна. Это то, за что ты должен душу и жизнь отдать»
Прохор Полтапов заявил, что всегда чувствовал себя патриотом.
– Какие у тебя ожидания от Кубка Первого канала?
– Только положительные. Хочется победить, потому что мы играем за сборную России. Для нас самое важное – быть первыми. Только на это настраиваемся.
– В чем ты видишь необходимость этого турнира в нынешних условиях его проведения?
– Он нужен для того, чтобы молодые ребята сравнивали себя с иностранными игроками, чтобы мы играли со старшими хоккеистами.
Не во всех клубах это возможно, а здесь ты можешь показать хороший уровень, и тебя возьмут в КХЛ.
– Ты и так уже достаточно уверенно закрепился в КХЛ.
– Ну да, но все равно, интересно посмотреть, как работают другие тренеры, какое взаимопонимание с другими игроками.
– Роман Ротенберг назвал ребят, которые приехали в сборную, настоящими патриотами. Чувствуешь ли ты себя таковым?
– Конечно. На самом деле я всегда чувствовал себя патриотом.
Россия – это моя страна. Это мое, родное. Это то, за что ты должен душу и жизнь отдать.
Все ребята, которые здесь, патриоты, – сказал нападающий ЦСКА и сборной «России 25» Прохор Полтапов.