Полтапов о том, чувствует ли себя патриотом в сборной: «Конечно. Россия – моя страна. Это то, за что ты должен душу и жизнь отдать»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею с шайбой Кубок Первого канала КХЛ Прохор Полтапов сборная России U25 Хоккей

Прохор Полтапов заявил, что всегда чувствовал себя патриотом.

– Какие у тебя ожидания от Кубка Первого канала? 

– Только положительные. Хочется победить, потому что мы играем за сборную России. Для нас самое важное – быть первыми. Только на это настраиваемся.

– В чем ты видишь необходимость этого турнира в нынешних условиях его проведения?

– Он нужен для того, чтобы молодые ребята сравнивали себя с иностранными игроками, чтобы мы играли со старшими хоккеистами.

Не во всех клубах это возможно, а здесь ты можешь показать хороший уровень, и тебя возьмут в КХЛ.

– Ты и так уже достаточно уверенно закрепился в КХЛ.

– Ну да, но все равно, интересно посмотреть, как работают другие тренеры, какое взаимопонимание с другими игроками.

– Роман Ротенберг назвал ребят, которые приехали в сборную, настоящими патриотами. Чувствуешь ли ты себя таковым?

– Конечно. На самом деле я всегда чувствовал себя патриотом.

Россия – это моя страна. Это мое, родное. Это то, за что ты должен душу и жизнь отдать.

Все ребята, которые здесь, патриоты, – сказал нападающий ЦСКА и сборной «России 25» Прохор Полтапов.

7 комментариев
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Так вперед. Сейчас как раз отличная возможность есть.
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Зачем жизнь то отдавать? Может лучше прожить жизнь с пользой для этой самой страны? Что в голове у таких "патриотов"?
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такой молодой, а уже зомбированный
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Жаль Прохора, уже успели ему мозги промыть
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Бедные канадцы, не отдают жизнь за свою страну. Просто живут счастливо и все
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