Ротенберг одержал 99 побед в КХЛ в качестве тренера. Следующий матч СКА – против «Автомобилиста»

Роман Ротенберг выиграл 99 матчей в КХЛ в качестве тренера.

Этого показателя главный тренер достиг после победы команды над «Металлургом» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Питерцы в этой игре продлили победную серию до 11 игр.

На данный момент в активе 99 побед в 146 играх в КХЛ.

Предстоящий матч СКА проведет против « ».

В случае следующей победы Ротенберг станет 40-м тренером, кто одержал 100 и более побед в матчах .