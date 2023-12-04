Ротенберг одержал 99 побед в КХЛ в качестве тренера. Следующий матч СКА – против «Автомобилиста»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг выиграл 99 матчей в КХЛ в качестве тренера.

Этого показателя главный тренер СКА достиг после победы команды над «Металлургом» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Питерцы в этой игре продлили победную серию до 11 игр.

На данный момент в активе Романа Ротенберга 99 побед в 146 играх в КХЛ.

Предстоящий матч СКА проведет против «Автомобилиста».

В случае следующей победы Ротенберг станет 40-м тренером, кто одержал 100 и более побед в матчах КХЛ.

16 комментариев
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В Автомобилист этого Ротенберга и счéтчик побед, быстро затикает в обратную сторону.
Заголовок должен быть такой : Говорящий манекен, в качестве талисмана, "помог" одержать 99 побед, команде СКА.
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Ответ Алексей Рыбаков
скоро будем следить за его рекордами вместо Овечкина )
Его семеро держали , так он хотел взять Автомобилист .
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Ответ Гоблинский
А что случилось?)) Раньше называли его физруком, мешающим команде играть, когда СКА проигрывал, а теперь при победах он не при чем?)))
вот получил от своих же фанатов, баннером про "систему" и перестал в процесс вмешиваться, а там и результаты пошли. какое совпадение. )))
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скоро будем следить за его рекордами вместо Овечкина )
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Идёт уверенно к цифре 800, пока её не достигнет не уйдет с поста тренера.
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Первый случай в мировой истории?🤔
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ЮрКисс скоро изменит законы Вселенной. Прикажет времени идти вспять. И оно пойдёт
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Ответ Гоблинский
Как жаль, что результат был ещё до баннера((((
да пусть играется. вся КХЛ только "за". быть тренером - это не симулятор на компе гонять. для хоккея, он "человек с улицы". будут подобные, местечковые успехи. но будут, такие же провалы. рассматривать его всерьéз, думаю не стоит.
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любители хоккея наблюдают плохонький римейк фильма Гладиатор, где напыщенный парнишка одевший корону, пыжит против реальных псов войны, с помощью различных ухищрений. Финал этих историй всегда один.
К сожалению кто то всегда страдает при развенчании таких персонажей
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Главное чтоб планшетку из рук не выпускал! И радовал нас новыми схемами и идеями! Прогрессировал так сказать. Ну и ждем дебют в кэлхэл а качестве играющего тренера!
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Ответ Максим Столбов
Идёт уверенно к цифре 800, пока её не достигнет не уйдет с поста тренера.
если это отсылка к его просмотрам матчей нхл
это 👍
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Ответ Ветер
В Автомобилист этого Ротенберга и счéтчик побед, быстро затикает в обратную сторону. Заголовок должен быть такой : Говорящий манекен, в качестве талисмана, "помог" одержать 99 побед, команде СКА.
не смог помешать, не сумел😆
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Ответ Руслан Х
Первый случай в мировой истории?🤔
Второй, первым был Бог!
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