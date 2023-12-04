Ротенберг одержал 99 побед в КХЛ в качестве тренера. Следующий матч СКА – против «Автомобилиста»
Роман Ротенберг выиграл 99 матчей в КХЛ в качестве тренера.
Этого показателя главный тренер СКА достиг после победы команды над «Металлургом» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Питерцы в этой игре продлили победную серию до 11 игр.
На данный момент в активе Романа Ротенберга 99 побед в 146 играх в КХЛ.
Предстоящий матч СКА проведет против «Автомобилиста».
В случае следующей победы Ротенберг станет 40-м тренером, кто одержал 100 и более побед в матчах КХЛ.
Заголовок должен быть такой : Говорящий манекен, в качестве талисмана, "помог" одержать 99 побед, команде СКА.
К сожалению кто то всегда страдает при развенчании таких персонажей
это 👍