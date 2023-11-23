Роман Ротенберг: «Зенит» и СКА – спортивные символы Петербурга. Важно, чтобы в КХЛ все шло по спортивному принципу и люди видели, что у нас все честно»
Роман Ротенберг назвал СКА и «Зенит» спортивными символами Санкт-Петербурга.
– В первом перерыве (игры против «Спартака») в студию СКА придет главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак, во втором перерыве ждут целую делегацию пловцов из Санкт-Петербурга. Это же спортивный бомонд.
– Матчи СКА – это культурное мероприятие для всего города. И это мероприятие семейное. К нам приходит много детей. И дети приглашают родителей на хоккей. Искренняя детская любовь очень важна. Значит, мы все делаем правильно.
И важно еще, чтобы в лиге все шло по спортивному принципу. Чтобы люди приходили на трибуны и видели, что у нас все честно. Чтобы нам верили. Это очень важно для развития хоккея.
Мы очень рады, что к нам приходят пловцы. Когда мы говорим о гармоничном развитии личности, то понимаем, что нужно заниматься многими видами спорта.
Например, дзюдо – очень важная часть нашей подготовки. Борьба, легкая атлетика. И, конечно же, важно плавание.
Вы знаете, что Павел Буре начинал с плавания, совмещая это с хоккеем. А его отец Владимир Буре был одним из лучших пловцов в Советском Союзе. Плавание дает нам гармонию.
Это хороший пример для всех родителей, которые где-то перебарщивают с ледовыми тренировками. Но вы дайте ребенку плавание, а еще обязательно – шахматы. Это очень ценно и интересно.
Нам очень приятно, когда коллеги из «Зенита» приходят. Мы постоянно смотрим игры «Зенита», что-то подмечаем, ориентируемся на наших футбольных друзей.
«Зенит» и СКА – спортивные символы Петербурга, которые всегда сражаются за самые высокие места, всегда собирают полные трибуны.
Очень рад, что Сергей Богданович и футболисты регулярно приходят на хоккей и поддерживают нас, это очень важно.
Вместе мы бьемся за Петербург и побеждаем для петербуржцев, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
То есть на пост главного тренера ска и сборной он попал честно, по спортивному принципу, а не благодаря тому, что папа близкий друг президента?
Судя по логике с дзюдо
Болельщик Спартака
А вы знаете , что папа Ромы ,’Боря Ротенберг финский и российский предприниматель, менеджер, совладелец и член совета директоров СМП Банка («Северный морской путь»)Вице-президент Федерации дзюдо России
А дядя Аырка́дий Рома́нович Ротенбе́рг (род. 15 декабря 1951, Ленинград) — российский предприниматель, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2005)[, доктор педагогических наукПерейти к разделу «#диссертация», автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом Герой Труда Российской Федерации (2020). Считается близким другом президента Российской Федерации Владимира Путина
Есть ещё дядя Игорь , легенда Локо , брат Боря и ещё тьма финско - еврейской родни..