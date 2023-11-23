Роман Ротенберг: «Зенит» и СКА – спортивные символы Петербурга. Важно, чтобы в КХЛ все шло по спортивному принципу и люди видели, что у нас все честно»

Теги Зенит Сергей Семак СКА премьер-лига Россия КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг назвал СКА и «Зенит» спортивными символами Санкт-Петербурга.

– В первом перерыве (игры против «Спартака») в студию СКА придет главный тренер футбольного «Зенита» Сергей Семак, во втором перерыве ждут целую делегацию пловцов из Санкт-Петербурга. Это же спортивный бомонд.

– Матчи СКА – это культурное мероприятие для всего города. И это мероприятие семейное. К нам приходит много детей. И дети приглашают родителей на хоккей. Искренняя детская любовь очень важна. Значит, мы все делаем правильно.

И важно еще, чтобы в лиге все шло по спортивному принципу. Чтобы люди приходили на трибуны и видели, что у нас все честно. Чтобы нам верили. Это очень важно для развития хоккея.

Мы очень рады, что к нам приходят пловцы. Когда мы говорим о гармоничном развитии личности, то понимаем, что нужно заниматься многими видами спорта.

Например, дзюдо – очень важная часть нашей подготовки. Борьба, легкая атлетика. И, конечно же, важно плавание.

Вы знаете, что Павел Буре начинал с плавания, совмещая это с хоккеем. А его отец Владимир Буре был одним из лучших пловцов в Советском Союзе. Плавание дает нам гармонию.

Это хороший пример для всех родителей, которые где-то перебарщивают с ледовыми тренировками. Но вы дайте ребенку плавание, а еще обязательно – шахматы. Это очень ценно и интересно.

Нам очень приятно, когда коллеги из «Зенита» приходят. Мы постоянно смотрим игры «Зенита», что-то подмечаем, ориентируемся на наших футбольных друзей.

«Зенит» и СКА – спортивные символы Петербурга, которые всегда сражаются за самые высокие места, всегда собирают полные трибуны.

Очень рад, что Сергей Богданович и футболисты регулярно приходят на хоккей и поддерживают нас, это очень важно.

Вместе мы бьемся за Петербург и побеждаем для петербуржцев, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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43 комментария

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Oleg Olegov
В Ярославле уже увидели как у тебя все честно.
+70
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+66
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Алексей Тарлыков
Потолок зарплат с переподписаниями например -честно, Серебряков с кэпхитом в 2 млн вместо 55-честно. Несколько фармов-честно, любые многочисленные обмены с фармами- честно. Можно и дальше продолжать...
+55
-2
+53
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barbarian1991
Как "ска" и "честно" вообще оказались в одном предложении?
+42
-4
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АРТУР АЛИЕВ
"И важно еще, чтобы в лиге все шло по спортивному принципу. Чтобы люди приходили на трибуны и видели, что у нас все честно. Чтобы нам верили"

То есть на пост главного тренера ска и сборной он попал честно, по спортивному принципу, а не благодаря тому, что папа близкий друг президента?
+23
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+21
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Голуби в траве
Ну я так понимаю, когда Ельцин правил, то хоккеистов в теннис надо было параллельно отдавать, а когда Димон, то в бадминтон?)
Судя по логике с дзюдо
+12
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Никодим Цацкин
Ответ *MVP*
там КХЛ объяснила, что именно было не так с вбрасыванием перед голом Локо?
разве*?гол забит не той команде,это сейчас не аргумент?)))
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Новый тренер ФК Спартак
Вилковы и Кукуяны такие переглянулись - Ну ладно тогда))
+7
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Аврал
После смерти Жванецкого,над его текстами смеюсь больше всего.
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вперёд спартак
Мы тут всё идиоты, один Ромка умный и спортивный
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The Best 20
привет роман как ты?
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Ротенберг
Ответ Алексей Тарлыков
Потолок зарплат с переподписаниями например -честно, Серебряков с кэпхитом в 2 млн вместо 55-честно. Несколько фармов-честно, любые многочисленные обмены с фармами- честно. Можно и дальше продолжать...
У дядиного друга учится молоть языком!
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The Best 20
Ответ Антон Bratishchev
Хорошо, при деньгах, никто не увидит, ты как?
аа,ну ты красавец!))) я как обычно.
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Chuha-Motibg
Люди ю видят что можно просто родиться в нужной семье и стать кем угодно: от министра (дети Рамзана), до главного тренера
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Анатолий Конь
Ответ Алексей Тарлыков
Потолок зарплат с переподписаниями например -честно, Серебряков с кэпхитом в 2 млн вместо 55-честно. Несколько фармов-честно, любые многочисленные обмены с фармами- честно. Можно и дальше продолжать...
Сутормин за 50 тысяч рублей.
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*MVP*
там КХЛ объяснила, что именно было не так с вбрасыванием перед голом Локо?
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Dura Ace Di2
На воре и шапка горит
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Recreated
Очковтирательство, чистой воды!
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Obitonye
Ахахахах, зенит и честно
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Антон Bratishchev
Ответ The Best 20
аа,ну ты красавец!))) я как обычно.
Это заслуживает плюса
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Nikolay Civic
Ответ Obitonye
Ахахахах, зенит и честно
Ну у Зенита как раз (в отличие от СКА) в последнее время как ни странно все более-менее по спортивному признаку. Единственное, что осталось нескончаемый финансовый ресурс.
Болельщик Спартака
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AndreyEN
Ответ ivan555navi
У нашего Президента В.В.Путина все патриоты России являются близкими друзьями. Аркадий Ротенберг построил Крымский мост, который, как уверяли русофобы, в принципе не возможно построить (его два раза строили и оба раза он разрушался ледоходом). И когда мост был построен это вызвало истерику на Западе и они обложили А.Ротенберга всеми возможными санкциями. Так что А.Ротенберг пример настоящего патриота России.
Всё верно 👍! только тут настолько глупый контингент, что не поймут они) в них нет ни флага, ни гимна! мусор только в голове
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Антон Bratishchev
Ответ The Best 20
привет роман как ты?
Хорошо, при деньгах, никто не увидит, ты как?
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The Best 20
Ответ Антон Bratishchev
Это заслуживает плюса
спасибо вам Роман +.))
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vadiasik
Ответ Oleg Olegov
В Ярославле уже увидели как у тебя все честно.
А что вы увидели? Если есть к судьям претензии, пусть Никитин подаёт челобитную - СКА то причём?
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sticky fingers
Зенит и СКА - это конечно символы "честности и спортивного принципа"
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vadiasik
Не пойму, для чего тут "умники" комменты пишут? СКА, Зенит с победами и дальнейших успехов!
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Игорь 60
Слово честность к вашей фамилии не применимо
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Slavunho
позорище
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Mukunku 64
Например, дзюдо – очень важная часть нашей подготовки.
А вы знаете , что папа Ромы ,’Боря Ротенберг финский и российский предприниматель, менеджер, совладелец и член совета директоров СМП Банка («Северный морской путь»)Вице-президент Федерации дзюдо России
А дядя Аырка́дий Рома́нович Ротенбе́рг (род. 15 декабря 1951, Ленинград) — российский предприниматель, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2005)[, доктор педагогических наукПерейти к разделу «#диссертация», автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом Герой Труда Российской Федерации (2020). Считается близким другом президента Российской Федерации Владимира Путина
Есть ещё дядя Игорь , легенда Локо , брат Боря и ещё тьма финско - еврейской родни..
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Юсуп Магомедов
Спортивные символы Путина.
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Отличник Ослов
Такое чувство , что сегодня вся санкционная и запрещенная продукция пришла разом !!!! Сколько там не спят от этих подарков?
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Всё знаю
странно, что ему медалей ещё не дают, как кадырову.
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a2wai
То есть он намекает на то, что у Зенита все не по спортивному принципу?))
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Антон Фалафель
Омч
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Dinamik1
Верх лицимерия.Он же все прекрасно знает и плюет всем в лицо.
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Йети
Что, простите?))
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Максим Черкашин
Но не сегодня, добавил Роман.:))))))))
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