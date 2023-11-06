Черкас о критике Ротенберга в адрес судей: «Понимаю эмоции Романа Борисовича. Арбитры часто ошибаются, некоторые решения непонятны»

Теги СКА судьи Сергей Черкас КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Сергей Черкас оценил критику Романа Ротенберга в адрес арбитров.

Главный тренер СКА пропустил матч против «Витязя» (3:2 Б) из-за дисквалификации.

– Как отнеслись к тому, что Ротенберга дисквалифицировали за критику судей на пресс-конференции после матча с «Авангардом»?

– Я понимаю эмоции Романа Борисовича. Дело не в драке – это обычная для хоккея вещь.

Судьи должны правильно реагировать. Особенно, когда один из игроков оказывается на льду, у него связаны руки.

Арбитры должны вовремя вмешиваться, разнимать, не давать наносить удары, когда оппонент уже не может ответить.

На это было направлено возмущение главного тренера СКА.

– Это частный случай? Или какая-то тенденция?

– Судьи в этом сезоне часто ошибаются. Площадки стали меньше, борьбы стало больше, хоккей в КХЛ развивается, арбитры должны за ним поспевать.

Например, в матче «Витязя» и СКА у хозяев почти не было удалений. Хотя, на мой взгляд, им могли «выписать» еще парочку.

Это я говорю не потому, что мне ближе СКА, а потому, что некоторые решения рефери непонятны, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

7 комментариев

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Йети
Да сколько можно пресмыкаться перед ним..
+5
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Гумберт Гумберт
прогнулся перед Романом Борисовичем
+3
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vovanska
Прес конференция была неодекватного человека ,слушать противно было
+3
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Антон Некрасов
сколько можно об этом ска, об этом дебильном человеке, называющим себя тем , кем он себя называет ....когда вы уже сгинете ..когда уже произойдет тот момент ,когда появится какой то человек крептонит для всех этих продажных актрис и скажет по факту кто они и что они и укажет на их место ...на помойке
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Ilya Ilya
Вот только другие гт почему то сдерживаются
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вован63
Черкас язык сточишь.
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Kirill Lukonin
Черкас, вроде трушного пацана из себя строит…хватит опускаться до звезд СССР у кормушки
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