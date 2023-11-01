НХЛ лишит «Оттаву» выбора в первом раунде в одном из трех ближайших драфтов. Причина – роль в неутвержденном обмене Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм»

«Оттава» лишена выбора в первом раунде драфта НХЛ.

Лига опубликовала заявление, в котором проинформировала о том, что канадский клуб будет лишен выбора в первом раунде в одном из трех ближайших драфтов – 2024, 2025 или 2026 года.

Решение о том, какой выбор будет аннулирован, будет принято в течение 24 часов после завершения лотереи драфта.

Такое решение приняла на основе роли «Оттавы» в обмене нападающего в «Вегас» в июле 2021 года, а также впоследствии признанном недействительном обмене российского форварда из «Вегаса» в « » в марте 2022 года.

Напомним, что тогда лига признана недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм». Трейд нельзя было считать состоявшимся из-за несоблюдения пункта об ограничении на обмен.

Игрок должен был предоставить клубу список из 10 команд, куда не хочет переходить. Говорилось, что такой список не был представлен стороной Дадонова вовремя, что позволяло « » обменять его куда угодно.