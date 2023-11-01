НХЛ лишит «Оттаву» выбора в первом раунде в одном из трех ближайших драфтов. Причина – роль в неутвержденном обмене Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм»

Теги Оттава Анахайм Евгений Дадонов НХЛ Вегас Хоккей

«Оттава» лишена выбора в первом раунде драфта НХЛ.

Лига опубликовала заявление, в котором проинформировала о том, что канадский клуб будет лишен выбора в первом раунде в одном из трех ближайших драфтов – 2024, 2025 или 2026 года.

Решение о том, какой выбор будет аннулирован, будет принято в течение 24 часов после завершения лотереи драфта.

Такое решение НХЛ приняла на основе роли «Оттавы» в обмене нападающего Евгения Дадонова в «Вегас» в июле 2021 года, а также впоследствии признанном недействительном обмене российского форварда из «Вегаса» в «Анахайм» в марте 2022 года.

Напомним, что тогда лига признана недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм». Трейд нельзя было считать состоявшимся из-за несоблюдения пункта об ограничении на обмен.

Игрок должен был предоставить клубу список из 10 команд, куда не хочет переходить. Говорилось, что такой список не был представлен стороной Дадонова вовремя, что позволяло «Вегасу» обменять его куда угодно.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kazanest
Ответ Maxim Shumov
Ну, понятно - в каком году пик выше выпадет, в том и лишат
Как ты узнаешь, что в 2025 пик будет выше 2024?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PEGEON
Я представляю, как бы они лишали Чикаго первого пика в этом году после лотереи. Что за бред? Почему нельзя сразу определиться? Ведь они теперь не смогут ни один из трёх пиков обменять до лотереи. Как в дедлайн усиливаться?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
My Channels To Watch
Надо было в межсезонке менять свои пики на 26 года и после)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KirGre
В итоге Дадон сам-то виноват или нет ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arctic_Baron
Ответ PEGEON
Я представляю, как бы они лишали Чикаго первого пика в этом году после лотереи. Что за бред? Почему нельзя сразу определиться? Ведь они теперь не смогут ни один из трёх пиков обменять до лотереи. Как в дедлайн усиливаться?
Это вообще не проблема, например как оговорено в обмене ДеБринкэта - Conditions: Detroit has the option to send their own or Boston’s 2024 1st round pick. In the event the Bruins’ 2024 1st round selection is a top-10 pick, Boston can retain the pick and transfer their 2025 1st round pick instead. Detroit will then have the option of sending Boston’s 2025 unprotected 1st or their own 2024 1st to Ottawa. Любые условия можно прописать. Типа, если лига отбирает пик 24го, то Оттава отдаёт пик 25го.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий