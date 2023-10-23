Бураковски пропустит 6-8 недель из-за травмы. Форвард «Сиэтла» набрал 2 очка в 6 играх
Андре Бураковски пропустит больше месяца из-за травмы.
«Сиэтл» сообщил, что шведский нападающий выбыл на шесть-восемь недель из-за поражения верхней части тела.
Андре Бураковски получил травму в матче чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», в котором он провел на льду 6 минут и 5 секунд.
В этом сезоне форвард набрал 2 (0+2) очков в 6 играх регулярного чемпионата.
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